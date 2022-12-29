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Трагедия в Рустави – мужчина замерз насмерть
Трагедия в Рустави – мужчина замерз насмерть
В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T13:42+0400
2022-12-29T13:42+0400
2022-12-29T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тело мужчины в возрасте до 60 лет нашли в заброшенном здании рядом с железнодорожным вокзалом в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает местное ИА "Инфо Рустави". По информации СМИ, мужчина в течение нескольких месяцев жил в разрушенном и заброшенном здании. В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти. Хотя местные жители предполагают, что мужчина замерз. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции. Тело отвезли в Бюро экспертизы Самхараули. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, рустави, тбилиси
происшествия, грузия, новости, рустави, тбилиси
Трагедия в Рустави – мужчина замерз насмерть
13:42 29.12.2022 (обновлено: 13:56 29.12.2022)
В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik.
Тело мужчины в возрасте до 60 лет нашли в заброшенном здании рядом с железнодорожным вокзалом в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает местное ИА "Инфо Рустави
".
По информации СМИ, мужчина в течение нескольких месяцев жил в разрушенном и заброшенном здании.
В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти. Хотя местные жители предполагают, что мужчина замерз.
На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции. Тело отвезли в Бюро экспертизы Самхараули.