https://sputnik-georgia.ru/20221229/tragediya-v-rustavi--muzhchina-zamerz-nasmert-273523247.html

Трагедия в Рустави – мужчина замерз насмерть

Трагедия в Рустави – мужчина замерз насмерть

В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти 29.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тело мужчины в возрасте до 60 лет нашли в заброшенном здании рядом с железнодорожным вокзалом в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает местное ИА "Инфо Рустави". По информации СМИ, мужчина в течение нескольких месяцев жил в разрушенном и заброшенном здании. В данное время специалисты выясняют, что стало причиной смерти. Хотя местные жители предполагают, что мужчина замерз. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции. Тело отвезли в Бюро экспертизы Самхараули. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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