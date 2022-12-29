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Transfermarkt увеличил стоимость игроков сборной Грузии до рекордной отметки
Transfermarkt увеличил стоимость игроков сборной Грузии до рекордной отметки
Сборная Грузии теперь дороже команд группы А – Лиги наций Венгрии и Чехии 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Уходящий 2022 год выдался историческим для сборной Грузии по футболу – ведущий спортивный немецкий портал Transfermarkt увеличил общую стоимость игроков команды до 114,75 млн евро, что является рекордным для команды показателем. "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро. В результате переоценки в 2022 году сборная Грузии теперь дороже команд группы А Лиги наций – Венгрии (105,20 млн евро) и Чехии (94,13 млн евро). Грузинская команда опережает многие известные команды дивизиона В – Словению (112,30 млн евро), Ирландию (108,60 млн евро), Албанию (91,75), Боснию (89,23 млн евро), Румынию (75,20 млн евро), Черногорию (48,50 млн евро), Исландию (32,00 млн евро), Израиль (31,95 млн евро) и Финляндию (25,45 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, венгрия, чехия
Transfermarkt увеличил стоимость игроков сборной Грузии до рекордной отметки
Сборная Грузии теперь дороже команд группы А – Лиги наций Венгрии и Чехии
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Уходящий 2022 год выдался историческим для сборной Грузии по футболу – ведущий спортивный немецкий портал Transfermarkt увеличил общую стоимость игроков команды до 114,75 млн евро, что является рекордным для команды показателем.
"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.
В результате переоценки
в 2022 году сборная Грузии теперь дороже команд группы А Лиги наций – Венгрии (105,20 млн евро) и Чехии (94,13 млн евро).
Грузинская команда опережает многие известные команды дивизиона В – Словению (112,30 млн евро), Ирландию (108,60 млн евро), Албанию (91,75), Боснию (89,23 млн евро), Румынию (75,20 млн евро), Черногорию (48,50 млн евро), Исландию (32,00 млн евро), Израиль (31,95 млн евро) и Финляндию (25,45 млн евро).