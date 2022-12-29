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В Аджарии выбрали лучших спортсменов года
В Аджарии выбрали лучших спортсменов года
Всего в 2022 году спортсмены из Аджарии завоевали 327 медалей 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T08:31+0400
2022-12-29T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Департамент спорта Аджарии выявил и наградил лучших спортсменов, тренеров, спортсменов-ветеранов, лучшие клубы и спортивных журналистов 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства. Торжественная церемония награждения прошла в батумском Дворце спорта.Среди награжденных борец Анри Путкарадзе, таэквондист Ника Гогоберидзе, гимнастка Тамар Цинцабадзе, спортивные журналисты Ираклий Дарцмелидзе и Бесарион Чибурданидзе.Женскую волейбольную и мужскую баскетбольную команды назвали лучшими клубами года. Всего в 2022 году спортсмены из Аджарии приняли участие в 461 спортивном мероприятии и завоевали 327 медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, аджария, батуми, дворец спорта
грузия, новости, спорт, аджария, батуми, дворец спорта
В Аджарии выбрали лучших спортсменов года
Всего в 2022 году спортсмены из Аджарии завоевали 327 медалей
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Департамент спорта Аджарии выявил и наградил лучших спортсменов, тренеров, спортсменов-ветеранов, лучшие клубы и спортивных журналистов 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Торжественная церемония награждения прошла в батумском Дворце спорта.
Среди награжденных борец Анри Путкарадзе, таэквондист Ника Гогоберидзе, гимнастка Тамар Цинцабадзе, спортивные журналисты Ираклий Дарцмелидзе и Бесарион Чибурданидзе.
Женскую волейбольную и мужскую баскетбольную команды назвали лучшими клубами года.
Всего в 2022 году спортсмены из Аджарии приняли участие в 461 спортивном мероприятии и завоевали 327 медалей.