https://sputnik-georgia.ru/20221229/vopros-saakashvili-lider-end-priznalsya-chto-vstrechalsya-s-prezidentom-gruzii-273521936.html

Вопрос Саакашвили: лидер ЕНД признался, что встречался с президентом Грузии

Вопрос Саакашвили: лидер ЕНД признался, что встречался с президентом Грузии

Зурабишвили трезво оценивает создавшуюся тяжелую реальность вокруг Михаила Саакашвили, заявил лидер партии 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T14:00+0400

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2022-12-29T14:00+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что за последний год не раз встречался с президентом страны Саломе Зурабишвили. По словам Мелия, Зурабишвили очень трезво оценивает создавшуюся тяжелую реальность вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках.По его словам, все больше людей понимают правду в связи с состоянием здоровья Саакашвили, и солидарность вокруг данного вопроса явно растет. "Сколько бы "Грузинская мечта" не говорила, что его держат в необыкновенных условиях, факт, что после того, как человека поместили в больницу, он находится в более тяжелом состоянии", – отметил Мелия. Накануне у резиденции президента прошла акция против освобождения экс-главы государства Михаила Саакашвили. Сама Зурабишвили не стала разглашать свои планы касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Изменит ли Зурабишвили мнение на этот раз, с учетом продолжающегося ухудшения состояния здоровья экс-президента, скорее всего станет известно после того, как решение по вопросу отсрочки или отмены наказания примет суд. Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси