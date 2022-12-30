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Чичилаки: традиционный новогодний символ в Грузии - видео

Чичилаки: традиционный новогодний символ в Грузии - видео

В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – “чичилаки”. Съемочная группа Sputnik Грузия побывала в Гурии — этот... 30.12.2022, Sputnik Грузия

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Что такое “чичилаки”, как его делают и какое значение у этого новогоднего символа? В поисках ответов на эти вопросы журналисты Sputnik Грузия побывали в регионе Гурия, который считается родиной “чичилаки”. Обычно “чичилаки“ делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на день святой Варвары 17 декабря. Орешник ассоциируется в Гурии с достатком и благосостоянием, тут он — основная культура и многие блюда готовятся здесь с использованием лесных орехов.Вообще “чичилаки“ можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые. Но самые красивые и кудрявые “чичилаки“ получаются из орешника“, — рассказал местный ремесленник Георгий Даташвили. В канун Нового года "чичилаки" можно купить во многих местах в Тбилиси — на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.

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