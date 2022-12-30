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Дерзкая кража в Тбилиси: неизвестные взломали центр красоты близ зданий полиции и СГБ

Дерзкая кража в Тбилиси: неизвестные взломали центр красоты близ зданий полиции и СГБ

Двое человек взломали объект, забрали деньги и скрылись с места 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T15:02+0400

2022-12-30T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Неизвестные взломали центр эстетической медицины "Генезис" в районе Сабуртало в Тбилиси и украли 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов), рассказали представители центра телеканалу "Мтавари архи".Центр красоты расположен на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы государственной безопасности и отделения полиции. Преступление произошло на рассвете. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в центр красоты пробрались два человека, забрали деньги и скрылись. По данным телеканала, злоумышленников ждала неподалеку машина. Одна из сотрудниц центра рассказала журналистам, что пропало около 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов). По данным телеканала "Рустави 2", кража произошла около 05:00. Полиция уже установила предполагаемых виновных - это, по неподтвержденным пока данным, несовершеннолетние.На месте продолжают работать эксперт-криминалисты. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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