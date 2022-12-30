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Дерзкая кража в Тбилиси: неизвестные взломали центр красоты близ зданий полиции и СГБ
Дерзкая кража в Тбилиси: неизвестные взломали центр красоты близ зданий полиции и СГБ
Двое человек взломали объект, забрали деньги и скрылись с места 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T15:02+0400
2022-12-30T15:02+0400
2022-12-30T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Неизвестные взломали центр эстетической медицины "Генезис" в районе Сабуртало в Тбилиси и украли 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов), рассказали представители центра телеканалу "Мтавари архи".Центр красоты расположен на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы государственной безопасности и отделения полиции. Преступление произошло на рассвете. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в центр красоты пробрались два человека, забрали деньги и скрылись. По данным телеканала, злоумышленников ждала неподалеку машина. Одна из сотрудниц центра рассказала журналистам, что пропало около 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов). По данным телеканала "Рустави 2", кража произошла около 05:00. Полиция уже установила предполагаемых виновных - это, по неподтвержденным пока данным, несовершеннолетние.На месте продолжают работать эксперт-криминалисты. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, сгб
происшествия, грузия, новости, тбилиси, сгб
Дерзкая кража в Тбилиси: неизвестные взломали центр красоты близ зданий полиции и СГБ
15:02 30.12.2022 (обновлено: 16:13 30.12.2022)
Двое человек взломали объект, забрали деньги и скрылись с места
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Неизвестные взломали центр эстетической медицины "Генезис" в районе Сабуртало в Тбилиси и украли 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов), рассказали представители центра телеканалу "Мтавари архи".
Центр красоты расположен на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы государственной безопасности и отделения полиции.
Преступление произошло на рассвете. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в центр красоты пробрались два человека, забрали деньги и скрылись. По данным телеканала, злоумышленников ждала неподалеку машина.
Одна из сотрудниц центра рассказала журналистам, что пропало около 8 тысяч лари (более 3 тысяч долларов).
"Сегодня я собирался выдать зарплаты… Наши сотрудники ждали зарплату. К сожалению, произошел такой факт. Они ворвались утром. Думаю, что дело легко раскроют, потому что они приехали на машине. Видеокамеры зафиксировали белый "Приус", – рассказал руководитель центра "Генезис" Имран Айвазов.
По данным телеканала "Рустави 2", кража произошла около 05:00. Полиция уже установила предполагаемых виновных - это, по неподтвержденным пока данным, несовершеннолетние.
На месте продолжают работать эксперт-криминалисты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.