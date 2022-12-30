https://sputnik-georgia.ru/20221230/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch-273561764.html

Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси в новогоднюю ночь?

Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси в новогоднюю ночь?

Мэр столицы рассказал горожан о продлении работы общественного транспорта в праздничную ночь 30.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Кроме того, по случаю праздника работа общественного транспорта будет продлена. Таким образом, по словам мэра, тбилисское метро, автобусы, микроавтобусы и канатная дорога Рике-Нарикала будут работать до 03:00 утра. Общественный транспорт будет бесплатным. Он будет работать до 03:00 утра и в рождественскую ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новый год, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси