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Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси в новогоднюю ночь?
Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси в новогоднюю ночь?
Мэр столицы рассказал горожан о продлении работы общественного транспорта в праздничную ночь 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T12:07+0400
2022-12-30T12:07+0400
2022-12-30T12:10+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Кроме того, по случаю праздника работа общественного транспорта будет продлена. Таким образом, по словам мэра, тбилисское метро, автобусы, микроавтобусы и канатная дорога Рике-Нарикала будут работать до 03:00 утра. Общественный транспорт будет бесплатным. Он будет работать до 03:00 утра и в рождественскую ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новый год, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси в новогоднюю ночь?
12:07 30.12.2022 (обновлено: 12:10 30.12.2022)
Мэр столицы рассказал горожан о продлении работы общественного транспорта в праздничную ночь
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Кроме того, по случаю праздника работа общественного транспорта будет продлена. Таким образом, по словам мэра, тбилисское метро, автобусы, микроавтобусы и канатная дорога Рике-Нарикала будут работать до 03:00 утра.
"В продленные часы работа общественного транспорта будет бесплатной. Хочу поблагодарить тех сотрудников Транспортной компании, которые продолжат работать в новогодние часы и будут обслуживать жителей нашего города", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Общественный транспорт будет бесплатным. Он будет работать до 03:00 утра и в рождественскую ночь.