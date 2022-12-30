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https://sputnik-georgia.ru/20221230/kak-v-gruzii-otdykhayut-na-novyy-god-i-rozhdestvo-2023-kalendar-vykhodnykh-272001075.html
Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных
Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных
Узнайте, как люди отдыхают на Новый год в Грузии
2022-12-30T08:28+0400
2022-12-30T08:28+0400
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До наступления новогодних праздников осталось меньше двух дней, следовательно, многих интересует, как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023, чтобы спланировать свой досуг заранее.Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023 и сколько выходных дней ожидает жителей страны на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik Грузия.Как отдыхают в ГрузииНовогодние праздники в Грузии, в отличии от других стран, весьма малочисленны – жители страны по грузинскому законодательству на Новый год и Рождество отдыхают всего три дня.Отдыхать граждане Грузии начнут с 31 декабря – в 2022-м он выпадает на субботу, а на работу выйдут 3 января во вторник.Выходные по календарю в новогодние праздники подробно выглядят так: 1 и 2 января – Новый год, государственные праздники и официальные выходные.Отработав с 3 по 6 января, граждане Грузии встретят Рождество Христово. Православные торжество отмечают 7 января – в Грузии праздничный выходной, который в 2023 году выпадает на субботу. Восьмого января в воскресенье в Грузии отдыхают в законный выходной.По грузинскому законодательству праздничные календарные выходные в Грузии на другую дату не переносятся, следовательно, в январе 2023 года жители страны будут отдыхать на два дня меньше.Материал подготовлен на основе открытых источников
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как в грузии отдыхают на новый год и рождество 2023? календарь выходных
как в грузии отдыхают на новый год и рождество 2023? календарь выходных

Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных

08:28 30.12.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисская телевышка в тумане
Тбилисская телевышка в тумане - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Приближается Новый 2023 год – это всеми любимый праздник как в Грузии, так и в целом на всей нашей планете
До наступления новогодних праздников осталось меньше двух дней, следовательно, многих интересует, как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023, чтобы спланировать свой досуг заранее.
Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023 и сколько выходных дней ожидает жителей страны на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik Грузия.

Как отдыхают в Грузии

Новогодние праздники в Грузии, в отличии от других стран, весьма малочисленны – жители страны по грузинскому законодательству на Новый год и Рождество отдыхают всего три дня.
Отдыхать граждане Грузии начнут с 31 декабря – в 2022-м он выпадает на субботу, а на работу выйдут 3 января во вторник.
© photo: Sputnik / StringerНовогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
© photo: Sputnik / Stringer
Выходные по календарю в новогодние праздники подробно выглядят так: 1 и 2 января – Новый год, государственные праздники и официальные выходные.
Отработав с 3 по 6 января, граждане Грузии встретят Рождество Христово. Православные торжество отмечают 7 января – в Грузии праздничный выходной, который в 2023 году выпадает на субботу. Восьмого января в воскресенье в Грузии отдыхают в законный выходной.
Еще один праздничный выходной жителей Грузии ожидает 19 января – в этот день православные празднуют праздник Крещения Господня. В 2023-м 19 января выпадает на четверг.
По грузинскому законодательству праздничные календарные выходные в Грузии на другую дату не переносятся, следовательно, в январе 2023 года жители страны будут отдыхать на два дня меньше.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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