https://sputnik-georgia.ru/20221230/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-novogodnie-dni-273568985.html

Какой будет погода в Грузии в новогодние дни

Какой будет погода в Грузии в новогодние дни

В столице Грузии на новогодние праздники осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 13 градусов 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T15:41+0400

2022-12-30T15:41+0400

2022-12-30T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют погоду без осадков на территории Грузии до 5 января 2023 года. По данным Национального агентства окружающей среды, температура воздуха в Западной Грузии ночью составит 0...+5 градусов, а в восточной части страны будет -5...0 градусов. Днем температура воздуха поднимается до 10-15 градусов тепла. В столице Грузии также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11-13 градусов выше нуля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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