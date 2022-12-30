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Какой будет погода в Грузии в новогодние дни
Какой будет погода в Грузии в новогодние дни
В столице Грузии на новогодние праздники осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 13 градусов 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T15:41+0400
2022-12-30T15:41+0400
2022-12-30T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют погоду без осадков на территории Грузии до 5 января 2023 года. По данным Национального агентства окружающей среды, температура воздуха в Западной Грузии ночью составит 0...+5 градусов, а в восточной части страны будет -5...0 градусов. Днем температура воздуха поднимается до 10-15 градусов тепла. В столице Грузии также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11-13 градусов выше нуля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды в тбилиси
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды в тбилиси
Какой будет погода в Грузии в новогодние дни
В столице Грузии на новогодние праздники осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 13 градусов
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют погоду без осадков на территории Грузии до 5 января 2023 года.
По данным Национального агентства окружающей среды, температура воздуха в Западной Грузии ночью составит 0...+5 градусов, а в восточной части страны будет -5...0 градусов.
Днем температура воздуха поднимается до 10-15 градусов тепла.
В столице Грузии также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11-13 градусов выше нуля.