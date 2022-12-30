https://sputnik-georgia.ru/20221230/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-dekabrya-2022-273516206.html
Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2022
Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2022
По православному церковному календарю 30 декабря 2022 отмечают день памяти cвятых Даниила, Анания, Азария, Мисаила и других
2022-12-30T01:01+0400
2022-12-30T01:01+0400
2022-12-30T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 30 декабря поминают святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ пленили. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя, Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя и юноши не пострадали.Даниила Господь наделил даром предвидения и толкования снов. Навуходоносор приблизил к себе юношу, который превзошел мудростью всех халдейских волхвов и звездочетов. Много лет Даниил был советником при дворе вавилонских правителей.Пророку, искупавшему беззакония своего народа, праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.По ходатайству святого Даниила преемник Дария (царь Кир) отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья – Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.Даниил исповедникПо церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Нивертского, исповедника, в схиме Стефана.Даниил был испанским вельможей и начальником острова Ниверта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.ИмениныПо церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2022
какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2022
Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2022
По православному церковному календарю 30 декабря 2022 отмечают день памяти cвятых Даниила, Анания, Азария, Михаила и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 30 декабря поминают святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.
Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ пленили. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.
Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя, Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя и юноши не пострадали.
Даниила Господь наделил даром предвидения и толкования снов. Навуходоносор приблизил к себе юношу, который превзошел мудростью всех халдейских волхвов и звездочетов. Много лет Даниил был советником при дворе вавилонских правителей.
Пророку, искупавшему беззакония своего народа, праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.
По ходатайству святого Даниила преемник Дария (царь Кир) отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья – Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.
Даниил исповедник
По церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Нивертского, исповедника, в схиме Стефана.
Даниил был испанским вельможей и начальником острова Ниверта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.
Именины
По церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.
Материал подготовлен на основе открытых источников