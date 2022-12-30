https://sputnik-georgia.ru/20221230/na-vostoke-gruzii-v-rezultate-pozhara-pogib-vladelets-doma-273561311.html

На востоке Грузии в результате пожара погиб владелец дома

На востоке Грузии в результате пожара погиб владелец дома

На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T11:46+0400

2022-12-30T11:46+0400

2022-12-30T11:57+0400

происшествия

грузия

новости

кахети

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237137_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b14d60cbf9fd3441165407a7295040b6.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мужчина до 40 лет погиб в результате пожара в жилом доме в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, пожар возник на рассвете и быстро распространился. На тот момент в доме находились трое человек. Отмечается, что все они смогли покинуть горящее здание, но владелец дома вернулся обратно и не смог выйти во второй раз. На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей. Другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кахети, пожар