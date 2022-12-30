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На востоке Грузии в результате пожара погиб владелец дома
На востоке Грузии в результате пожара погиб владелец дома
На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T11:46+0400
2022-12-30T11:46+0400
2022-12-30T11:57+0400
происшествия
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пожар
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мужчина до 40 лет погиб в результате пожара в жилом доме в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, пожар возник на рассвете и быстро распространился. На тот момент в доме находились трое человек. Отмечается, что все они смогли покинуть горящее здание, но владелец дома вернулся обратно и не смог выйти во второй раз. На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей. Другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, пожар
происшествия, грузия, новости, кахети, пожар
На востоке Грузии в результате пожара погиб владелец дома
11:46 30.12.2022 (обновлено: 11:57 30.12.2022)
На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мужчина до 40 лет погиб в результате пожара в жилом доме в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, пожар возник на рассвете и быстро распространился. На тот момент в доме находились трое человек.
Отмечается, что все они смогли покинуть горящее здание, но владелец дома вернулся обратно и не смог выйти во второй раз.
На данный момент на месте продолжают работать экипажи пожарных-спасателей. Другие детали происшествия пока неизвестны.