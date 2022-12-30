https://sputnik-georgia.ru/20221230/naznachen-novyy-pervyy-zamestitel-glavy-minekonomiki-gruzii-273582863.html

Назначен новый первый заместитель главы Минэкономики Грузии

Назначен новый первый заместитель главы Минэкономики Грузии

Микаутадзе получил государственную награду - Орден Почета, за реализованный проект в сфере энергетики - строительство ЛЭП-110 Джахундери-Местиа 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T23:22+0400

2022-12-30T23:22+0400

2022-12-30T23:25+0400

грузия

новости

экономика

ромео микаутадзе

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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На вакантную должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии назначен Ромео Микаутадзе, говорится в сообщении ведомства. До своего назначения Микаутадзе занимал должность заместителя министра экономики и руководил департаментом энергетики.По данным Министерства экономики, с 2019 года Ромео Микаутадзе занимал должность директора ООО "Тбилсервисгрупп". В разные годы работал на руководящих должностях в государственных органах и энергетических компаниях, созданных с участием государства, а также на следующих гидроэлектростанциях: "Каскад Варцихе ГЭС", "ЗаГЭС", "ХрамхГЭС", "ЧхороцхуГЭС" и других. В 2018-2019 годах работал директором Фонда развития энергетики Грузии, а затем главой ООО "Энерготранс". Ромео Микаутадзе получил государственную награду - Орден Почета, за реализованный проект в сфере энергетики - строительство ЛЭП-110 Джахундери-Местиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, министерство экономики и устойчивого развития грузии