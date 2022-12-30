https://sputnik-georgia.ru/20221230/nedobroe-utro-uchenye-vyyasnili-pochemu-ne-vse-stradayut-ot-pokhmelya-273562357.html

Недоброе утро. Ученые выяснили, почему не все страдают от похмелья

Недоброе утро. Ученые выяснили, почему не все страдают от похмелья

На следующий день после бурного застолья кто-то чувствует себя вполне нормально, а кто-то повторяет: "Лучше бы я умер вчера". 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T12:28+0400

2022-12-30T12:28+0400

2022-12-30T12:28+0400

новости

общество

здоровье

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/25/248742518_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_cdde69383bd3dde23d4dd89037143eea.jpg

О том, почему похмелье бывает не у всех, читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.Не одно и то жеНаркологи разделяют абстинентный синдром хронических алкоголиков и интоксикацию здоровых, не зависимых от спиртного людей.Для оценки похмельного синдрома ученые используют 11-балльную шкалу. Исследования показывают, что только пять процентов людей устойчивы к спиртному. У остальных все зависит от множества факторов: генетических, физиологических, психологических. Также важны пол, возраст, хронические заболевания.Биологические механизмыТочные причины похмелья до сих пор неясны."Самые вероятные — обезвоживание (алкоголь действует как диуретик, усиливая мочеиспускание и выводя жидкость из организма) и накопление ацетальдегида — это токсичный продукт распада этанола, — рассказывает профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева. — Кроме того, есть данные, что алкоголь временно нарушает баланс нейромедиатров — веществ, передающих импульсы между нервными клетками".Алкоголь в основном перерабатывается в печени, где образуются необходимые для этого ферменты. При помощи алкогольдегидрогеназы (ADH) этиловый спирт окисляется до ацетальдегида, а тот, в свою очередь, при участии ацетальдегиддегидрогеназы (ALDH) преобразуется в уксусную кислоту, которая довольно быстро распадается на воду с углекислым газом и выводится из организма.В норме печень метаболизирует 90-95 процентов поступившего этанола. Остаток выходит с мочой и при дыхании — отсюда характерный запах перегара. Если ферментов не хватает, ацетальдегид накапливается, разрушая клетки печени (гепатоциты) и нарушая синтез белков. В общем, действует как сильный токсин, вызывая тяжелое похмелье.За выработку ADH и ALDH отвечают соответствующие гены. Ученые заметили, что у носителей определенной мутации в гене ALDH2 (к ним, в частности, относятся выходцы из Восточной Азии), алкогольдегидрогеназа вырабатывается медленнее. Поэтому они менее устойчивы к алкоголю, а похмелье у них особенно сильное."У генетически склонных к алкоголизму лиц быстрее и чаще развивается зависимость, причем на ранних стадиях переносимость спиртного быстро нарастает, а на поздних снижается до минимума", — уточняет Поликарпов.Помимо ферментов, важно и состояние кишечной микрофлоры, от которой зависит, насколько эффективно желудочно-кишечный тракт справляется с утилизацией алкоголя. По оценкам, только около 20 процентов поступившего в организм этанола всасывается в желудке, остальное — в кишечнике.Индивидуальные различияПостоянное употребление даже небольших доз алкоголя приводит к тому, что печень теряет способность окислять ацетальдегид. С годами токсинов, повреждающих клетки, накапливается все больше. Поэтому большинство специалистов считают, что похмелье с возрастом переносится тяжелее.В то же время исследование ученых Утрехтского университета в Нидерландах свидетельствует об обратном. Они опросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет и установили, что похмелье у пожилых легче. Правда, это лишь субъективное мнение. Может быть, дело в том, что с годами чувствительность к головной боли и тошноте снижается.Мужчины чаще жаловались на тяжелое похмелье, чем женщины. Но наркологи утверждают: женщины восприимчивее к спиртному, им становится плохо даже после небольших доз.Еще один фактор — уровень цитокинов, маркеров воспаления. Даже больной зуб может принести много страданий. А длительные воспалительные процессы, сопровождающие диабет, хронический панкреатит, атеросклероз сосудов головного мозга, болезни сердца, существенно повышают риск осложнений при алкогольной интоксикации.Никотин тоже отягчающее обстоятельство. Особенно когда человек курит "лишь за компанию".Психологические факторыДолгое время считали, что и черты характера влияют на похмелье. Пробовали даже по уровню невротизма (степени эмоциональной неустойчивости) предсказывать тяжесть последствий злоупотребления алкоголем.Однако недавно это опровергли. Таким психологическим аспектам похмельного синдрома, как тревога и депрессия, подвержены все.Есть исследования, демонстрирующие, что люди любого психоэмоционального склада при похмелье воспринимают мир более негативно, у них слабеют когнитивные способности и замедляется реакция на внешние раздражители.Поэтому возникло предположение, что те, кто умеет контролировать эмоции в неблагоприятных ситуациях, легче справляются и с похмельным синдромом. Так, британские ученые установили, что люди с высокими показателями катастрофической боли чаще жалуются на тяжелое похмелье. Возможно, они просто более сосредоточены на неприятных симптомах.Специалисты-наркологи предупреждают: хотя восстанавливаются после алкогольной интоксикации по-разному, в долгосрочной перспективе спиртное воздействует на всех одинаково. Печень привыкает к этанолу и перестает вырабатывать необходимые для его расщепления ферменты. На смену похмелью как здоровой реакции организма приходит абстинентный синдром. А это уже болезнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, здоровье, здоровье