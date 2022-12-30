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https://sputnik-georgia.ru/20221230/novogodnie-retsepty-kak-prigotovit-khachapuri-megruli---video-273582983.html
Новогодние рецепты: как приготовить хачапури “мегрули” - видео
Новогодние рецепты: как приготовить хачапури “мегрули” - видео
Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое готовят как в обычные дни, так и по праздникам. Смотрите в видео, как испечь хачапури "мегрули" 30.12.2022, Sputnik Грузия
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Существует множество разновидностей хачапури и рецептов их приготовления. Sputnik Грузия подготовил для Вас видео-рецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год традиционное грузинское блюдо – хачапури "мегрули". Для приготовления этого блюда Вам потребуются: пшеничная мука, имеретинский сыр, сливочное масло, сухие дрожжи, подсолнечное масло, яйца, соль, сахар и молоко. видео, как испечь хачапури "мегрули"
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузинская культура, грузинская кухня, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузинская культура, грузинская кухня, видео

Новогодние рецепты: как приготовить хачапури “мегрули” - видео

23:24 30.12.2022
© video: Sputnik / Stringer
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Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое готовят как в обычные дни, так и по праздникам. Смотрите в видео, как испечь хачапури "мегрули"
Существует множество разновидностей хачапури и рецептов их приготовления. Sputnik Грузия подготовил для Вас видео-рецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год традиционное грузинское блюдо – хачапури "мегрули".
Для приготовления этого блюда Вам потребуются: пшеничная мука, имеретинский сыр, сливочное масло, сухие дрожжи, подсолнечное масло, яйца, соль, сахар и молоко. видео, как испечь хачапури "мегрули"
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