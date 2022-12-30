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Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото

Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото

Курортный черноморский город Батуми сверкает праздничными новогодними огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен город 30.12.2022, Sputnik Грузия

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Батуми уже готов встретить Новый 2023 год! В городе установили праздничную иллюминацию и большую новогоднюю елку на площади Европы.

батуми

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