https://sputnik-georgia.ru/20221230/novogodniy-batumi-v-prazdnichnykh-ognyakh---foto-273581556.html
Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото
Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото
Курортный черноморский город Батуми сверкает праздничными новогодними огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен город 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T23:05+0400
2022-12-30T23:05+0400
2022-12-30T23:05+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
фотография
новый год
новый год
батуми
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1d/273548524_0:309:3093:2048_1920x0_80_0_0_3f18ba7b01af14a8f8f49592edf5be5a.jpg
Батуми уже готов встретить Новый 2023 год! В городе установили праздничную иллюминацию и большую новогоднюю елку на площади Европы.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1d/273548524_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_4928c432e8ff1752e2bc2c76631ff28e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, новый год, новый год, батуми, батуми, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, новый год, новый год, батуми, батуми, фото
Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото
Курортный черноморский город Батуми сверкает праздничными новогодними огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен город
Батуми уже готов встретить Новый 2023 год! В городе установили праздничную иллюминацию и большую новогоднюю елку на площади Европы.
© photo: Sputnik / Stringer
Главный новогодний символ города - празднично украшенная елка радует гостей и жителей Батуми
Главный новогодний символ города - празднично украшенная елка радует гостей и жителей Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Тут, на площади Европы - центр новогодних торжеств
Тут, на площади Европы - центр новогодних торжеств
© photo: Sputnik / Stringer
На площади устроили и новогоднюю ярмарку, тут продаются различные сувениры
На площади устроили и новогоднюю ярмарку, тут продаются различные сувениры
© photo: Sputnik / Stringer
В праздничные дни можно сфотографироваться на фоне новогодних украшений
В праздничные дни можно сфотографироваться на фоне новогодних украшений
© photo: Sputnik / Stringer
Жителям и гостям города раздолье - теперь центр Батуми выглядит совсем по-другому
Жителям и гостям города раздолье - теперь центр Батуми выглядит совсем по-другому
© photo: Sputnik / Stringer
Теплый курортный город стал еще более праздничным и уютным
Теплый курортный город стал еще более праздничным и уютным
© photo: Sputnik / Stringer
Многочисленные огоньки создают новогоднее настроение
Многочисленные огоньки создают новогоднее настроение
© photo: Sputnik / Stringer
Везде веселье, радость и позитивные эмоции
Везде веселье, радость и позитивные эмоции
© photo: Sputnik / Stringer
Новогодние украшения и иллюминация особенно красива в центральной части Батуми
Новогодние украшения и иллюминация особенно красива в центральной части Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Деревья на городских улицах тоже украсили огоньками
Деревья на городских улицах тоже украсили огоньками
© photo: Sputnik / Stringer
Праздничная атмосфера в черноморском Батуми - это нечто особенное, в канун Нового года город прекрасен
Праздничная атмосфера в черноморском Батуми - это нечто особенное, в канун Нового года город прекрасен
© photo: Sputnik / Stringer
Все желающие еще могут успеть приобрести елку перед Новым годом
Все желающие еще могут успеть приобрести елку перед Новым годом