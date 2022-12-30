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Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото
Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото
Курортный черноморский город Батуми сверкает праздничными новогодними огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен город 30.12.2022, Sputnik Грузия
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Батуми уже готов встретить Новый 2023 год! В городе установили праздничную иллюминацию и большую новогоднюю елку на площади Европы.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, новый год, новый год, батуми, батуми, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, новый год, новый год, батуми, батуми, фото

Новогодний Батуми в праздничных огнях - фото

23:05 30.12.2022
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Курортный черноморский город Батуми сверкает праздничными новогодними огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен город
Батуми уже готов встретить Новый 2023 год! В городе установили праздничную иллюминацию и большую новогоднюю елку на площади Европы.
© photo: Sputnik / Stringer

Главный новогодний символ города - празднично украшенная елка радует гостей и жителей Батуми

Главный новогодний символ города - празднично украшенная елка радует гостей и жителей Батуми - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главный новогодний символ города - празднично украшенная елка радует гостей и жителей Батуми

© photo: Sputnik / Stringer

Тут, на площади Европы - центр новогодних торжеств

Тут, на площади Европы - центр новогодних торжеств - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут, на площади Европы - центр новогодних торжеств

© photo: Sputnik / Stringer

На площади устроили и новогоднюю ярмарку, тут продаются различные сувениры

На площади устроили и новогоднюю ярмарку, тут продаются различные сувениры - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На площади устроили и новогоднюю ярмарку, тут продаются различные сувениры

© photo: Sputnik / Stringer

В праздничные дни можно сфотографироваться на фоне новогодних украшений

В праздничные дни можно сфотографироваться на фоне новогодних украшений - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В праздничные дни можно сфотографироваться на фоне новогодних украшений

© photo: Sputnik / Stringer

Жителям и гостям города раздолье - теперь центр Батуми выглядит совсем по-другому

Жителям и гостям города раздолье - теперь центр Батуми выглядит совсем по-другому - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жителям и гостям города раздолье - теперь центр Батуми выглядит совсем по-другому

© photo: Sputnik / Stringer

Теплый курортный город стал еще более праздничным и уютным

Теплый курортный город стал еще более праздничным и уютным - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теплый курортный город стал еще более праздничным и уютным

© photo: Sputnik / Stringer

Многочисленные огоньки создают новогоднее настроение

Многочисленные огоньки создают новогоднее настроение - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многочисленные огоньки создают новогоднее настроение

© photo: Sputnik / Stringer

Везде веселье, радость и позитивные эмоции

Везде веселье, радость и позитивные эмоции - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Везде веселье, радость и позитивные эмоции

© photo: Sputnik / Stringer

Новогодние украшения и иллюминация особенно красива в центральной части Батуми

Новогодние украшения и иллюминация особенно красива в центральной части Батуми - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Новогодние украшения и иллюминация особенно красива в центральной части Батуми

© photo: Sputnik / Stringer

Деревья на городских улицах тоже украсили огоньками

Деревья на городских улицах тоже украсили огоньками - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Деревья на городских улицах тоже украсили огоньками

© photo: Sputnik / Stringer

Праздничная атмосфера в черноморском Батуми - это нечто особенное, в канун Нового года город прекрасен

Праздничная атмосфера в черноморском Батуми - это нечто особенное, в канун Нового года город прекрасен - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничная атмосфера в черноморском Батуми - это нечто особенное, в канун Нового года город прекрасен

© photo: Sputnik / Stringer

Все желающие еще могут успеть приобрести елку перед Новым годом

Все желающие еще могут успеть приобрести елку перед Новым годом - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все желающие еще могут успеть приобрести елку перед Новым годом

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