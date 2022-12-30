https://sputnik-georgia.ru/20221230/novogodniy-leksikon-dlya-prazdnikov-v-gruzii-273581273.html

Новогодний лексикон для праздников в Грузии

Новогодний лексикон для праздников в Грузии

Грузия вовсю готовится к встрече 2023 года, до наступления праздника осталось совсем немного 30.12.2022, Sputnik Грузия

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Новый год многие жители Грузии встречают в кругу семьи, поздравляют другу друга и дарят подарки. В эти дни также принято ходить в гости к друзьям, в рестораны, где есть музыкальная программа, а также участвовать в уличных новогодних гуляниях. В инфографике Sputnik Грузия мы подготовили для вас новогодний лексикон, состоящий из слов, которые понадобятся вам в праздничные дни.

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