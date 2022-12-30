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Опасная пиротехника: количество жертв в Грузии уже достигло 25 человек
Опасная пиротехника: количество жертв в Грузии уже достигло 25 человек
Использование пиротехники очень опасно, напоминают врачи 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T11:26+0400
2022-12-30T11:26+0400
2022-12-30T11:44+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Количество пострадавших в результате использования пиротехники к этому времени составляет 25 человек, сообщил руководитель Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе. По словам врача, к счастью, среди них не было тяжелых случаев. Кашибадзе еще раз предупреждает население и подчеркивает важность соблюдения осторожности при использовании пиротехники. Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения. В начале недели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года. Между тем в этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, гуга кашибадзе, каха каладзе, тбилиси, пиротехника
Опасная пиротехника: количество жертв в Грузии уже достигло 25 человек
11:26 30.12.2022 (обновлено: 11:44 30.12.2022)
Использование пиротехники очень опасно, напоминают врачи
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Количество пострадавших в результате использования пиротехники к этому времени составляет 25 человек, сообщил руководитель Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.
По словам врача, к счастью, среди них не было тяжелых случаев. Кашибадзе еще раз предупреждает население и подчеркивает важность соблюдения осторожности при использовании пиротехники.
"Хочу предупредить населения, что это не игрушка и этим нельзя развлекаться. Если даже строго соблюдать инструкцию, то все ровно использование пиротехники очень опасно. Довольно серьезную травму можно получить при малейшей ошибке", – заявил Кашибадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.
В начале недели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.
Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.
Между тем в этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.