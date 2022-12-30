https://sputnik-georgia.ru/20221230/pervyy-etap-attestatsii-direktorov-shkol-v-gruzii-startuet-22-yanvarya-273580490.html

Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января

Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января

Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний для регистрации 30.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Уже 22 января состоится первый этап конкурса на посты директоров государственных школ – тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии. По данным ведомства, тестирование начнется в 12:00 по тбилисскому времени и в нем смогут принять участие участие лица, зарегистрировавшиеся в период с 3 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 года и в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года и не обратившиеся с просьбой об отмене регистрации и возврате уплаченных за регистрацию денежных средств. Продолжительность тестирования пять часов. Что касается заявителей с нарушениями зрения, то им будет предоставлено дополнительно 30 минут. В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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