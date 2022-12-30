https://sputnik-georgia.ru/20221230/pervyy-etap-attestatsii-direktorov-shkol-v-gruzii-startuet-22-yanvarya-273580490.html
Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января
Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января
Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний для регистрации 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T20:56+0400
2022-12-30T20:56+0400
2022-12-30T21:15+0400
грузия
новости
общество
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_399:609:2958:2048_1920x0_80_0_0_c28c5af0db727a6cf7dbeb172fd982f0.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Уже 22 января состоится первый этап конкурса на посты директоров государственных школ – тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии. По данным ведомства, тестирование начнется в 12:00 по тбилисскому времени и в нем смогут принять участие участие лица, зарегистрировавшиеся в период с 3 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 года и в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года и не обратившиеся с просьбой об отмене регистрации и возврате уплаченных за регистрацию денежных средств. Продолжительность тестирования пять часов. Что касается заявителей с нарушениями зрения, то им будет предоставлено дополнительно 30 минут. В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_588:556:2577:2048_1920x0_80_0_0_3e1cfe8ee819e6988b843ffe9b0cdfec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, школа
грузия, новости, общество, школа
Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января
20:56 30.12.2022 (обновлено: 21:15 30.12.2022)
Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний для регистрации
ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Уже 22 января состоится первый этап конкурса на посты директоров государственных школ – тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
По данным ведомства, тестирование начнется в 12:00 по тбилисскому времени и в нем смогут принять участие участие лица, зарегистрировавшиеся в период с 3 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 года и в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года и не обратившиеся с просьбой об отмене регистрации и возврате уплаченных за регистрацию денежных средств.
Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний для регистрации и должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт.
Продолжительность тестирования пять часов. Что касается заявителей с нарушениями зрения, то им будет предоставлено дополнительно 30 минут.
В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование.