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Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США - видео
Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США - видео
Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат... 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T16:26+0400
2022-12-30T16:26+0400
2022-12-30T16:26+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, сша, европа, нато, видео
Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США - видео
Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат сотрудничать с Россией
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.