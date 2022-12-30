https://sputnik-georgia.ru/20221230/politolog-markov-rasskazal-pochemu-evrope-ne-vyrvatsya-iz-lap-ssha---video-273535533.html

Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США - видео

Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США - видео

Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат... 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T16:26+0400

2022-12-30T16:26+0400

2022-12-30T16:26+0400

мультимедиа

видео

сша

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1d/273535330_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea2c55574cd405fee4da3398e88252d4.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, сша, европа, нато, видео