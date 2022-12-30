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Сотрудникам мэрии Тбилиси продолжат повышать зарплату в 2023 году – Каладзе
Сотрудникам мэрии Тбилиси продолжат повышать зарплату в 2023 году – Каладзе
Градоначальник заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T13:57+0400
2022-12-30T13:57+0400
2022-12-30T13:49+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси для повышения заработной платы сотрудников на 10% выделит дополнительные средства в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По решению правительства Грузии, заработная плата госслужащих будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно до 2026 года. Мэр напомнил сотрудникам о важности проявления ответственности и большей осторожности и внимания в ходе работы над каждым вопросом, при рассмотрении обращения каждого гражданина и принятии каждого решения. "Нельзя забывать, что эти решения в основном касаются и меняют быт не одного или двух, а тысяч граждан", – отметил он. Каладзе заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур. Государственным служащим повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
каха каладзе, грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Сотрудникам мэрии Тбилиси продолжат повышать зарплату в 2023 году – Каладзе
Градоначальник заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси для повышения заработной платы сотрудников на 10% выделит дополнительные средства в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По решению правительства Грузии, заработная плата госслужащих будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно до 2026 года.
"Цель всего этого в том, чтобы у занятых в госсекторе было больше стимула и заинтересованности оставаться в указанной сфере, служить стране и каждому ее гражданину, повышать эффективность своей деятельности", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр напомнил сотрудникам о важности проявления ответственности и большей осторожности и внимания в ходе работы над каждым вопросом, при рассмотрении обращения каждого гражданина и принятии каждого решения.
"Нельзя забывать, что эти решения в основном касаются и меняют быт не одного или двух, а тысяч граждан", – отметил он.
Каладзе заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур.
Государственным служащим повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года.