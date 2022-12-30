https://sputnik-georgia.ru/20221230/sotrudnikam-merii-tbilisi-prodolzhat-povyshat-zarplatu-v-2023-godu---kaladze-273565367.html

Сотрудникам мэрии Тбилиси продолжат повышать зарплату в 2023 году – Каладзе

Сотрудникам мэрии Тбилиси продолжат повышать зарплату в 2023 году – Каладзе

Градоначальник заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T13:57+0400

2022-12-30T13:57+0400

2022-12-30T13:49+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси для повышения заработной платы сотрудников на 10% выделит дополнительные средства в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По решению правительства Грузии, заработная плата госслужащих будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно до 2026 года. Мэр напомнил сотрудникам о важности проявления ответственности и большей осторожности и внимания в ходе работы над каждым вопросом, при рассмотрении обращения каждого гражданина и принятии каждого решения. "Нельзя забывать, что эти решения в основном касаются и меняют быт не одного или двух, а тысяч граждан", – отметил он. Каладзе заявил, что повышение зарплат коснется сотрудников мэрии муниципалитета и подведомственных ей структур. Государственным служащим повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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