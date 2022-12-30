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Ушла из жизни модельер Вивьен Вествуд
Ушла из жизни модельер Вивьен Вествуд
Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему, заявили в ее Доме моды 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Знаменитый британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood."Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня (29 декабря – ред.) в окружении своей семьи в Клапеме, Южный Лондон", – говорится в заявлении компании в Twitter."Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему", – отмечено в сообщении.Вивиьен Вествуд родилась в Англии 8 апреля 1941 года. Как кутюрье приобрела известность в 1970-х годах, став основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 – дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист – в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, англия, шотландия, дизайнеры, шоу, шоу-бизнес
Ушла из жизни модельер Вивьен Вествуд
10:30 30.12.2022 (обновлено: 10:46 30.12.2022)
Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему, заявили в ее Доме моды
ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Знаменитый британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood.
"Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня (29 декабря – ред.) в окружении своей семьи в Клапеме, Южный Лондон", – говорится в заявлении компании в Twitter.
"Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему", – отмечено в сообщении.
Вивиьен Вествуд родилась в Англии 8 апреля 1941 года. Как кутюрье приобрела известность в 1970-х годах, став основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 – дамой-командором.
Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист – в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.