https://sputnik-georgia.ru/20221230/v-gruzii-uchredili-novyy-konkurs-nauchnykh-skazok-zhar-ptitsa-273572621.html
В Грузии учредили новый конкурс научных сказок "Жар-птица"
В Грузии учредили новый конкурс научных сказок "Жар-птица"
Цель конкурса - восполнить в грузинской литературе дефицит жанра научных сказок 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T17:00+0400
2022-12-30T17:00+0400
2022-12-30T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Конкурс научных сказок "Паскунджи" ("Жар-птица") основан в Грузии в рамках программы популяризации министерства образования и науки страны, говорится на сайте Дома писателей. Цель конкурса — восполнить в грузинской литературе дефицит жанра научных сказок, а также пробудить интерес младшего поколения к науке. Работы-победители конкурса будут изданы в 2023 году в виде единого сборника или серии книг и будут переданы в подарок школам и дошкольным учреждениям.В конкурсе могут участвовать писатели - граждане Грузии. Создавать конкурсные работы они могут при сотрудничестве с представителями других областей (учеными, иллюстраторами и т.д.).Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 февраля 2023 года. Работы будут оценены конкурсной комиссией, а победители получат денежное вознаграждение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская литература, новости, грузия, культура
грузинская литература, новости, грузия, культура
В Грузии учредили новый конкурс научных сказок "Жар-птица"
Цель конкурса - восполнить в грузинской литературе дефицит жанра научных сказок
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Конкурс научных сказок "Паскунджи" ("Жар-птица") основан в Грузии в рамках программы популяризации министерства образования и науки страны, говорится на сайте Дома писателей.
Цель конкурса — восполнить в грузинской литературе дефицит жанра научных сказок, а также пробудить интерес младшего поколения к науке.
"Научные рассказы являются одним из лучших средств популяризации науки и привития интереса к научной деятельности у детей. Целевой группой работ, созданных в рамках конкурса, будут дошкольники и учащиеся начальных классов", - говорится в сообщении ведомства.
Работы-победители конкурса будут изданы в 2023 году в виде единого сборника или серии книг и будут переданы в подарок школам и дошкольным учреждениям.
В конкурсе могут участвовать писатели - граждане Грузии. Создавать конкурсные работы они могут при сотрудничестве с представителями других областей (учеными, иллюстраторами и т.д.).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 февраля 2023 года. Работы будут оценены конкурсной комиссией, а победители получат денежное вознаграждение.