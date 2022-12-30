В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Конкурс призван популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Победителей студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино", призванного популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика, выявили в Тбилиси.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Конкурс проходит ежегодно при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. В нем принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры киноведения аккредитованных университетов страны.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
В этом году в конкурсе приняли участие 19 студентов, в финал прошли – 11. Первое место заняла Мариам Липартелиани. Девушка получила денежный приз в размере трех тысяч лари (около 1,1 тысячи долларов) и финансирование акредитации на кинофестиваль Берлинале.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Второе место досталось Тинатин Мамедовой. Она удостоена денежной премии в размере 2 тысяч лари (около 740 долларов).
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
И третье – Мариам Вачарадзе с призом 1 500 лари (555 долларов).
На церемонии награждения также состоялась презентация книги под названием "Грузинское кино 1930-1940-х годов", изданной Национальным киноцентром Грузии.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
В издании объединены произведения художников, работавших в грузинском кинематографе и других областях культуры в данный период.