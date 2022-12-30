https://sputnik-georgia.ru/20221230/v-tbilisi-nazvali-pobediteley-konkursa-pishi-pro-gruzinskoe-kino-273568572.html

В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"

В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"

Конкурс призван популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T15:19+0400

2022-12-30T15:19+0400

2022-12-30T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Победителей студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино", призванного популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика, выявили в Тбилиси.Конкурс проходит ежегодно при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. В нем принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры киноведения аккредитованных университетов страны.В этом году в конкурсе приняли участие 19 студентов, в финал прошли – 11. Первое место заняла Мариам Липартелиани. Девушка получила денежный приз в размере трех тысяч лари (около 1,1 тысячи долларов) и финансирование акредитации на кинофестиваль Берлинале.Второе место досталось Тинатин Мамедовой. Она удостоена денежной премии в размере 2 тысяч лари (около 740 долларов). И третье – Мариам Вачарадзе с призом 1 500 лари (555 долларов).На церемонии награждения также состоялась презентация книги под названием "Грузинское кино 1930-1940-х годов", изданной Национальным киноцентром Грузии. В издании объединены произведения художников, работавших в грузинском кинематографе и других областях культуры в данный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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