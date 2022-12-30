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В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"
В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"
Конкурс призван популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика 30.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-30T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Победителей студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино", призванного популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика, выявили в Тбилиси.Конкурс проходит ежегодно при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. В нем принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры киноведения аккредитованных университетов страны.В этом году в конкурсе приняли участие 19 студентов, в финал прошли – 11. Первое место заняла Мариам Липартелиани. Девушка получила денежный приз в размере трех тысяч лари (около 1,1 тысячи долларов) и финансирование акредитации на кинофестиваль Берлинале.Второе место досталось Тинатин Мамедовой. Она удостоена денежной премии в размере 2 тысяч лари (около 740 долларов). И третье – Мариам Вачарадзе с призом 1 500 лари (555 долларов).На церемонии награждения также состоялась презентация книги под названием "Грузинское кино 1930-1940-х годов", изданной Национальным киноцентром Грузии. В издании объединены произведения художников, работавших в грузинском кинематографе и других областях культуры в данный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, новости, культура, грузинский кинематограф, кинематограф, национальный центр кинематографии грузии
тбилиси, грузия, новости, культура, грузинский кинематограф, кинематограф, национальный центр кинематографии грузии

В Тбилиси назвали победителей конкурса "Пиши про грузинское кино"

15:19 30.12.2022
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
© Сourtesy of Georgian National Film Center
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Конкурс призван популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Победителей студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино", призванного популяризировать национальный кинематограф и профессию кинокритика, выявили в Тбилиси.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Конкурс проходит ежегодно при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. В нем принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры киноведения аккредитованных университетов страны.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
В этом году в конкурсе приняли участие 19 студентов, в финал прошли – 11. Первое место заняла Мариам Липартелиани. Девушка получила денежный приз в размере трех тысяч лари (около 1,1 тысячи долларов) и финансирование акредитации на кинофестиваль Берлинале.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Второе место досталось Тинатин Мамедовой. Она удостоена денежной премии в размере 2 тысяч лари (около 740 долларов).
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
И третье – Мариам Вачарадзе с призом 1 500 лари (555 долларов).
На церемонии награждения также состоялась презентация книги под названием "Грузинское кино 1930-1940-х годов", изданной Национальным киноцентром Грузии.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterПобедители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
Победители студенческого конкурса Пиши про грузинское кино выявлены в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2022
Победители студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" выявлены в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian National Film Center
В издании объединены произведения художников, работавших в грузинском кинематографе и других областях культуры в данный период.
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