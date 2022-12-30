https://sputnik-georgia.ru/20221230/v-vysokogornom-regione-gruzii-otkryli-kabinet-dializa-273570784.html

В высокогорном регионе Грузии открыли кабинет диализа

В высокогорном регионе Грузии открыли кабинет диализа

До сих пор людям, зависимым от гемодиализа, приходилось ездить в Тбилиси на процедуру несколько раз в неделю 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T16:39+0400

2022-12-30T16:39+0400

2022-12-30T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Кабинет диализа открылся в высокогорных Тианети и Казбеги (регион Мцхета-Мтианети), сообщается на сайте Минздрава Грузии. Таким образом, местные жители смогут на месте получать жизненно важную медуслугу. До сих пор людям, зависимым от гемодиализа, приходилось ездить в Тбилиси на процедуру несколько раз в неделю. Медицинское учреждение Тианетского регионального центра здравоохранения уже приняло первого пациента. На открытии кабинета диализа в Тианетской клинике присутствовал и глава Минздрава Зураб Азарашвили. Министр ознакомился с условиями в медицинском учреждении и потребностями персонала. Всего в течение 2022 года было открыто пять диализных центров в разных регионах страны: после Местии, Амбролаури и Ланчхути, диализные кабинеты будут также ежедневно работать в Казбеги и Тианети. По словам министра, в 2023 году доступ к услуге диализа еще больше увеличится. Министр здравоохранения также встретился с врачами Тианетского регионального центра здравоохранения. Азарашвили поблагодарил врачей за оказание и поддержку медицинских услуг в регионе и поздравил их с наступающими Рождеством и Новым годом. Министр отметил, что заработная плата медицинского персонала областных центров здоровья в этом году увеличилась на 50%. Минздрав продолжает работу по расширению доступа к услугам диализа в регионах. Министр здравоохранения сообщил об открытии новых кабинетов для пациентов, проживающих в регионах, в апреле 2022 года. Бюджет программы на 2023 год составляет 56 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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