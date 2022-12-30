https://sputnik-georgia.ru/20221230/vzryv-v-restorane-v-turtsii-pogibli-sem-chelovek-273577201.html

Взрыв в ресторане в Турции: погибли семь человек

Взрыв в ресторане в Турции: погибли семь человек

По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения, причем один находится в тяжелом состоянии 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T18:57+0400

2022-12-30T18:57+0400

2022-12-30T18:57+0400

в мире

новости

происшествия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23702/00/237020065_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_63caca8133fdaafe16c30e45facbaf38.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын (Турция), сообщает местный телеканал TRT Haber."Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане, расположенном в районе Назилли", - говорится в сообщении.По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают бригады экстренных служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, турция