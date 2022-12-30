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Взрыв в ресторане в Турции: погибли семь человек
Взрыв в ресторане в Турции: погибли семь человек
По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения, причем один находится в тяжелом состоянии 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T18:57+0400
2022-12-30T18:57+0400
2022-12-30T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын (Турция), сообщает местный телеканал TRT Haber."Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане, расположенном в районе Назилли", - говорится в сообщении.По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают бригады экстренных служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция
в мире, новости, происшествия, турция
Взрыв в ресторане в Турции: погибли семь человек
По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения, причем один находится в тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын (Турция), сообщает местный телеканал TRT Haber.
"Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане, расположенном в районе Назилли", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, еще 4 человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают бригады экстренных служб.