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Чем запомнился 2022 год в сфере образования? Новшества и планы
Чем запомнился 2022 год в сфере образования? Новшества и планы
Уходящий 2022 год стал переломным в сфере образования, потому что отрасль постепенно начала приходить в себя после пандемии коронавируса 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T18:18+0400
2022-12-31T18:18+0400
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Учащиеся и педагоги, наконец, вернулись с онлайн-занятий в классы и аудитории, а научные конференции и другие образовательные мероприятия стали проходить все чаще. Образовательный сектор страны вновь заработал на полную.Бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год составляет два 2 030 800 000 лари (около 750,883,629 долларов). Это на 345,9 миллиона больше по сравнению с бюджетом 2022 года. Так что Sputnik Грузия рассказывает подробнее о новшествах 2022-го и планах ведомства на будущий, 2023-й год.ПервоклашкиОдним из главных новшеств 2022 года, которое обрадовало многих родителей, стала регистрация в первый класс детей, которым 6 лет исполнилось до 30 сентября включительно. До этого попасть в первый класс могли только те дети, которым 6 лет исполнялось до 15 сентября, то есть до начала учебного процесса. Шахматы и гимнС этого года первоклашки также в качестве обязательного предмета начали учить шахматы. Данное новшество удалось осуществить с помощью федерации шахмат. В проект включены более 400 переподготовленных педагогов, которые проводят в школах уроки шахмат. Еще одним новшеством в этом году стало то, что в первый день начала учебы во всех школах страны прозвучал государственный гимн и был поднят флаг Грузии. Военное дело и самооборонаС нового учебного года в государственных школах страны стартовал новый образовательный проект "Военное дело". Проект осуществляется в пилотном режиме: и в него включены более 300 учеников из 18 школ высокогорных регионов. Уроки ученикам проводят специально переподготовленные действующие военные офицеры разных званий. В этом году расширен и масштаб образовательного проекта "Самооборона и безопасность". В рамках курса ученики получают знания о таких важных вопросах, как гражданская безопасность, возможные источники опасностей, международные миссии, система обороны Грузии и деятельность оборонных сил. СпортВ 2022 году к спортивным направлениям для учеников начальных классов добавился так называемый "Тэг-регби", то есть бесконтактный регби. Так, четыре тысячи переподготовленных учителей спорта с использованием элементов регби и с помощью специальных упражнений заботятся о правильном физическом развитии учеников. Компьютерные технологииОдним из важнейших новшеств также стало то, что для учеников II-VI классов изучение компьютерных технологий стало обязательным. В школах с начальных классов ученики изучают элементы программирования, что помогает развивать среди детей навык алгоритмического мышления. Строительство школВ сентябре этого года начался беспрецедентный проект стоимостью в 1 миллиард лари, — он предусматривает строительство 80 и ремонт 320 школ страны. Таким образом, более 230 тысяч учеников будут учиться в обновленной и исправной образовательной среде. Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то в 2021-2022 годах построено три новые школы, а 237 полностью или частично отремонтировано. Около 200 школ получили финансирование на осуществление разных инфраструктурных или материальных проектов. Ремонт детсадовОдним из важнейших шагов ведомства в этом году стало начало программы восстановления детских садов. К такому решению правительство пришло после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонтных работах. Еще одним важным новшеством этого года стал проект, главная цель которого улучшить качество образования для лиц с ограниченными возможностями или со специальными образовательными нуждами. В рамках этого проекта также запланировано создание родительских образовательных клубов на базе школ. Членство в COSTВ этом году Грузия стала полноценным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST). Полноценное членство в COST для Грузии - это огромное достижение, поскольку COST является одной из самых старых европейских организаций в области науки и технологий (основана в 1971 году - ред.). Организация помогает европейским исследователям наладить связи, а также повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности путем семинаров, конференций, летних научных школ и совместных проектов. "Экошкола"Новшеством 2022 года стало и внедрение международной программы "Экошкола". Она направлена на повышение сознание школьников в области охраны окружающей среды. Программа помогает школам осуществлять разные активности в направлении защиты окружающей среды. ПрофколледжиВ 2022 году, вместе со строительством новых профессиональных колледжей, строятся и мастерские практических занятий. В этом году строительство и оснащение мастерских завершилось в профколледжах Гурджаани, Ахмета, Цаленджиха, Амбролаури, Поти, Мцхета и Тбилиси. Строительные работы продолжаются в профколледжах Кобулети, Качрети, Поцхо-Эцери и Лагодехи. Важные шаги в этом году были сделаны и в плане поддержки студентов. В частности, в 2022 году финансирование для учебы за границей получили 95 граждан страны. Кроме того, в этом году впервые была учреждена премия национального научного фонда "Женщины в науке" для тех женщин-ученых, которые достигли особых результатов в области информационных технологий. Вперед, к STARMUSЧто касается планов, то Грузия собирается стать частью международного научного фестиваля, основанного гитаристом Queen. Речь идет о международном научном фестивале STARMUS, основанном армянским астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной группы Queen Брайаном Мэем. STARMUS – это международная платформа, объединяющая известных ученых мира, лауреатов Нобелевской премии, астронавтов, деятелей искусства, которые делятся со своим опытом, знаниями и новейшими изобретениями с молодыми поколениями, чтобы вдохновить их научным миром и деятельностью. Форум ENQAГоворя о планах на будущее, следует вспомнить и предстоящий международный ежегодный форум ENQA, который пройдет в Грузии в 2023 году. На форуме Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования рассмотрят те актуальные вопросы и тенденции, которые связаны с политикой высшего образования европейского пространства и обеспечением высшего качества. В форуме примут участие руководители 55 агентств обеспечения качества образования из 32 стран Европы. Рост зарплат учителейИ завершим приятным новшеством для педагогов и школьных приставов. Для них с января 2023 года зарплата увеличится на 125 лари (47 долларов), что касается заработной платы административно-технического персонала, то их оклад увеличится на 10%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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аналитика, обзоры, общество, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, реформа системы образования в грузии, система образования, министерство образования, культуры и спорта аджарии
аналитика, обзоры, общество, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, реформа системы образования в грузии, система образования, министерство образования, культуры и спорта аджарии

Чем запомнился 2022 год в сфере образования? Новшества и планы

18:18 31.12.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уходящий 2022 год стал переломным в сфере образования, потому что отрасль постепенно начала приходить в себя после пандемии коронавируса
Учащиеся и педагоги, наконец, вернулись с онлайн-занятий в классы и аудитории, а научные конференции и другие образовательные мероприятия стали проходить все чаще. Образовательный сектор страны вновь заработал на полную.
Образование и наука — это те сферы, бюджет которых растет каждый год. Это позволяет внедрить новшества, улучшить уже достигнутые результаты и продолжить текущую комплексную реформу, которая охватывает все ступени системы образования.
Бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год составляет два 2 030 800 000 лари (около 750,883,629 долларов). Это на 345,9 миллиона больше по сравнению с бюджетом 2022 года. Так что Sputnik Грузия рассказывает подробнее о новшествах 2022-го и планах ведомства на будущий, 2023-й год.

Первоклашки

© photo : Gakharia / FBДети в школе на возобновлении занятий с 1 февраля
Дети в школе на возобновлении занятий с 1 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Дети в школе на возобновлении занятий с 1 февраля
© photo : Gakharia / FB
Одним из главных новшеств 2022 года, которое обрадовало многих родителей, стала регистрация в первый класс детей, которым 6 лет исполнилось до 30 сентября включительно. До этого попасть в первый класс могли только те дети, которым 6 лет исполнялось до 15 сентября, то есть до начала учебного процесса.

Шахматы и гимн

© photo: Sputnik / С. Соловьев / Перейти в фотобанкНикита и шахматы
Никита и шахматы - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Никита и шахматы
© photo: Sputnik / С. Соловьев
/
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С этого года первоклашки также в качестве обязательного предмета начали учить шахматы. Данное новшество удалось осуществить с помощью федерации шахмат. В проект включены более 400 переподготовленных педагогов, которые проводят в школах уроки шахмат.
Еще одним новшеством в этом году стало то, что в первый день начала учебы во всех школах страны прозвучал государственный гимн и был поднят флаг Грузии.

Военное дело и самооборона

С нового учебного года в государственных школах страны стартовал новый образовательный проект "Военное дело". Проект осуществляется в пилотном режиме: и в него включены более 300 учеников из 18 школ высокогорных регионов. Уроки ученикам проводят специально переподготовленные действующие военные офицеры разных званий.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские военнослужащие. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузинские военнослужащие. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Грузинские военнослужащие. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году расширен и масштаб образовательного проекта "Самооборона и безопасность". В рамках курса ученики получают знания о таких важных вопросах, как гражданская безопасность, возможные источники опасностей, международные миссии, система обороны Грузии и деятельность оборонных сил.

Спорт

© photo: Sputnik / StringerМяч для игры в регби
Мяч для игры в регби - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Мяч для игры в регби
© photo: Sputnik / Stringer
В 2022 году к спортивным направлениям для учеников начальных классов добавился так называемый "Тэг-регби", то есть бесконтактный регби. Так, четыре тысячи переподготовленных учителей спорта с использованием элементов регби и с помощью специальных упражнений заботятся о правильном физическом развитии учеников.

Компьютерные технологии

© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкУченица на онлайн-уроке
Ученица на онлайн-уроке - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Ученица на онлайн-уроке
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
/
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Одним из важнейших новшеств также стало то, что для учеников II-VI классов изучение компьютерных технологий стало обязательным. В школах с начальных классов ученики изучают элементы программирования, что помогает развивать среди детей навык алгоритмического мышления.

Строительство школ

В сентябре этого года начался беспрецедентный проект стоимостью в 1 миллиард лари, — он предусматривает строительство 80 и ремонт 320 школ страны. Таким образом, более 230 тысяч учеников будут учиться в обновленной и исправной образовательной среде.
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то в 2021-2022 годах построено три новые школы, а 237 полностью или частично отремонтировано. Около 200 школ получили финансирование на осуществление разных инфраструктурных или материальных проектов.

Ремонт детсадов

Одним из важнейших шагов ведомства в этом году стало начало программы восстановления детских садов. К такому решению правительство пришло после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонтных работах.
© Batumi City HallБатумские детские сады. Занятия с детьми
Батумские детские сады. Занятия с детьми - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Батумские детские сады. Занятия с детьми
© Batumi City Hall
Еще одним важным новшеством этого года стал проект, главная цель которого улучшить качество образования для лиц с ограниченными возможностями или со специальными образовательными нуждами. В рамках этого проекта также запланировано создание родительских образовательных клубов на базе школ.

Членство в COST

В этом году Грузия стала полноценным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST). Полноценное членство в COST для Грузии - это огромное достижение, поскольку COST является одной из самых старых европейских организаций в области науки и технологий (основана в 1971 году - ред.).
© photo: Sputnik / StringerМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Министерство образования Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Организация помогает европейским исследователям наладить связи, а также повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности путем семинаров, конференций, летних научных школ и совместных проектов.

"Экошкола"

© photo: Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкДети на уроке в школе
Дети на уроке в школе - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Дети на уроке в школе
© photo: Sputnik / Kirill Braga
/
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Новшеством 2022 года стало и внедрение международной программы "Экошкола". Она направлена на повышение сознание школьников в области охраны окружающей среды. Программа помогает школам осуществлять разные активности в направлении защиты окружающей среды.

Профколледжи

В 2022 году, вместе со строительством новых профессиональных колледжей, строятся и мастерские практических занятий. В этом году строительство и оснащение мастерских завершилось в профколледжах Гурджаани, Ахмета, Цаленджиха, Амбролаури, Поти, Мцхета и Тбилиси. Строительные работы продолжаются в профколледжах Кобулети, Качрети, Поцхо-Эцери и Лагодехи.
© Sputnik / Levan AvlabreliГлданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Глданский профессиональный колледж
© Sputnik / Levan Avlabreli
Важные шаги в этом году были сделаны и в плане поддержки студентов. В частности, в 2022 году финансирование для учебы за границей получили 95 граждан страны.
Кроме того, в этом году впервые была учреждена премия национального научного фонда "Женщины в науке" для тех женщин-ученых, которые достигли особых результатов в области информационных технологий.

Вперед, к STARMUS

Что касается планов, то Грузия собирается стать частью международного научного фестиваля, основанного гитаристом Queen. Речь идет о международном научном фестивале STARMUS, основанном армянским астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной группы Queen Брайаном Мэем.
© Courtesy of STARMUSSTARMUS
STARMUS - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
STARMUS
© Courtesy of STARMUS
STARMUS – это международная платформа, объединяющая известных ученых мира, лауреатов Нобелевской премии, астронавтов, деятелей искусства, которые делятся со своим опытом, знаниями и новейшими изобретениями с молодыми поколениями, чтобы вдохновить их научным миром и деятельностью.

Форум ENQA

Говоря о планах на будущее, следует вспомнить и предстоящий международный ежегодный форум ENQA, который пройдет в Грузии в 2023 году.
© Courtesy of ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher EducationENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
© Courtesy of ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
На форуме Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования рассмотрят те актуальные вопросы и тенденции, которые связаны с политикой высшего образования европейского пространства и обеспечением высшего качества.
В форуме примут участие руководители 55 агентств обеспечения качества образования из 32 стран Европы.

Рост зарплат учителей

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкУрок английского языка в классе
Урок английского языка в классе - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Урок английского языка в классе
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
И завершим приятным новшеством для педагогов и школьных приставов. Для них с января 2023 года зарплата увеличится на 125 лари (47 долларов), что касается заработной платы административно-технического персонала, то их оклад увеличится на 10%.
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