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Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?
Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?
Новый 2023 год станет годом реформ, новшеств и изменений в сфере здравоохранения, обещают в ведомстве 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T15:37+0400
2022-12-31T15:37+0400
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аналитика
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здравоохранение в грузии
здравоохранение
министерство здравоохранения грузии
программа всеобщего здравоохранения
министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
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С 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличивается на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и других важных целевых программ.С нового года планируется осуществить не только ряд новшеств, но и развивать те проекты, которые были разработаны и внедрены в 2022 году. Вспомним, что было сделано в уходящем году и что еще предстоит сделать Минздраву Грузии в 2023-м.Онкобольные детиВажное решение было принято в плане поддержки детей, больных онкологией. В частности, в 2022 году Минздрав объявил о том, что в стране появится детская онкологическая государственная клиника, а гемато-онкологические сервисы будут расширены. В связи с этим специально созданная для этого рабочая группа специалистов активно знакомится с опытом работы таких стран, как Израиль и Германия.Банк грудного молокаЕще одним немаловажным решением, направленным на защиту здоровья детей, является создание первого банка материнского молока. Он будет открыт на базе тбилисской детской клиники имени Иашвили.Банк донорского грудного молока – это специальная структура, созданная для того, чтобы собирать, проверять, обрабатывать, хранить и распределять ценное донорское грудное молоко среди тех новорожденных, которые в нем нуждаются по особым медицинским показаниям.Авторами проекта являются сами медики, которые считают, что материнское молоко играет особую роль в жизни малышей, особенно в случае недоношенных детей.Новшества для медиков Важным 2022 год стал и для врачей и медсестер. Именно в этом году было принято решении о вводе с 2023 года почасовой оплаты для медсотрудников. Минимальная оплата для врачей в час составит семь лари, в месяц в среднем – 1 260 лари. А для медсестер – 4,4 лари, в месяц в среднем – 792 лари. Рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.Изменения коснулись и реанимационных сервисов. С 1 января 2023 года будут задействованы условия разрешения реанимационного обслуживания. Без условий разрешения у клиник не будет права принимать пациентов в реанимационные отделения.Все клиники с реанимационным отделением должны будут удовлетворять стандартам 1 сентября 2023 года. Они обязывают клиники соответствующе обустраивать инфраструктуру реанимационного отделения, оснащать его вплоть до лабораторных и диагностических исследований, проводить специальные оперативные процедуры, обеспечивать качество обслуживания, следить за количеством и образованием медперсонала.Покрытие расходов на реабилитациюЕще одним немаловажным новшеством в сфере здравоохранения является то, что пациентам с инсультом, травмами головного и спинного мозга покроют расходы на реабилитацию. Новшество даст возможность пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений и физических ограничений.Цены на лекарстваПонижение цен на лекарства – одна из самых эффективных реформ правительства Грузии в 2022 году. Так, с 2023 года в стране будут введены референтные цены на лекарства. Т. е. государство установит максимальный предел, выше которого продавать медикаменты будет нельзя. В результате цены на лекарства упадут на 40%.Это не единственный шаг, сделанный правительством в направлении снижения цен на лекарства. В марте 2022 года грузинский фармакологический рынок открылся для Турции, что позволило сократить цена на лекарства на 60-80%. Закрытие детских домовВ 2022 году закрылся последний детский дом в Грузии. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициары были распределены в двух новых небольших домах семейного типа. Так Минздрав Грузии осуществяет реформу крупных детских домов и пансионатов. Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы. Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы малыши росли в среде, максимально приближенной к семейной.Новая система финансирования клиникЕще одним новшеством 2022 года стала новая система финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В Минздраве уверяют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.Лаборатория лекарствОткрытие лаборатории лекарства – у Грузии наконец-то появляется собственное учреждение, которое будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Ранее для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.Хронические заболеванияЧасть увеличенного бюджета Минздрава Грузии на 2023 год – около 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов) – будет направлена на финансирование медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний.В Грузии стал обязательным GMP сертификат для импортированных лекарств. С 1 января 2022 года в Грузии вошло в силу требование для местных фармакомпаний соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты. Это новшество должно улучшить качество производимых в Грузии медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны. Теперь данное новшество касается и импортеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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минздрав, минздрав грузии, грузия, аналитика, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, программа всеобщего здравоохранения, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
минздрав, минздрав грузии, грузия, аналитика, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, программа всеобщего здравоохранения, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?

15:37 31.12.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новый 2023 год станет годом реформ, новшеств и изменений в сфере здравоохранения, обещают в ведомстве
С 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличивается на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и других важных целевых программ.
С нового года планируется осуществить не только ряд новшеств, но и развивать те проекты, которые были разработаны и внедрены в 2022 году. Вспомним, что было сделано в уходящем году и что еще предстоит сделать Минздраву Грузии в 2023-м.

Онкобольные дети

Важное решение было принято в плане поддержки детей, больных онкологией. В частности, в 2022 году Минздрав объявил о том, что в стране появится детская онкологическая государственная клиника, а гемато-онкологические сервисы будут расширены.
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкМаленькие пациенты в отделении онкогематологии
Маленькие пациенты в отделении онкогематологии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Маленькие пациенты в отделении онкогематологии
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
/
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В связи с этим специально созданная для этого рабочая группа специалистов активно знакомится с опытом работы таких стран, как Израиль и Германия.

Банк грудного молока

Еще одним немаловажным решением, направленным на защиту здоровья детей, является создание первого банка материнского молока. Он будет открыт на базе тбилисской детской клиники имени Иашвили.
© photo: Sputnik / Aleksey Smirnov / Перейти в фотобанкВ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
В НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
В НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
© photo: Sputnik / Aleksey Smirnov
/
Перейти в фотобанк
Банк донорского грудного молока – это специальная структура, созданная для того, чтобы собирать, проверять, обрабатывать, хранить и распределять ценное донорское грудное молоко среди тех новорожденных, которые в нем нуждаются по особым медицинским показаниям.
Авторами проекта являются сами медики, которые считают, что материнское молоко играет особую роль в жизни малышей, особенно в случае недоношенных детей.

Новшества для медиков

Важным 2022 год стал и для врачей и медсестер. Именно в этом году было принято решении о вводе с 2023 года почасовой оплаты для медсотрудников. Минимальная оплата для врачей в час составит семь лари, в месяц в среднем – 1 260 лари. А для медсестер – 4,4 лари, в месяц в среднем – 792 лари. Рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМедик в одной из грузинских больниц
Медик в одной из грузинских больниц - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Медик в одной из грузинских больниц
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Изменения коснулись и реанимационных сервисов. С 1 января 2023 года будут задействованы условия разрешения реанимационного обслуживания. Без условий разрешения у клиник не будет права принимать пациентов в реанимационные отделения.
Все клиники с реанимационным отделением должны будут удовлетворять стандартам 1 сентября 2023 года.
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Скорая помощь 112
© photo: Sputnik / Stringer
Они обязывают клиники соответствующе обустраивать инфраструктуру реанимационного отделения, оснащать его вплоть до лабораторных и диагностических исследований, проводить специальные оперативные процедуры, обеспечивать качество обслуживания, следить за количеством и образованием медперсонала.

Покрытие расходов на реабилитацию

Еще одним немаловажным новшеством в сфере здравоохранения является то, что пациентам с инсультом, травмами головного и спинного мозга покроют расходы на реабилитацию.
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкЖенщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
Женщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе Мацеста в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Женщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
© photo: Sputnik / Nina Zotina
/
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Новшество даст возможность пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений и физических ограничений.

Цены на лекарства

Понижение цен на лекарства – одна из самых эффективных реформ правительства Грузии в 2022 году. Так, с 2023 года в стране будут введены референтные цены на лекарства. Т. е. государство установит максимальный предел, выше которого продавать медикаменты будет нельзя. В результате цены на лекарства упадут на 40%.
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске
Эпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Эпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске
© photo: Sputnik / Stringer
Это не единственный шаг, сделанный правительством в направлении снижения цен на лекарства. В марте 2022 года грузинский фармакологический рынок открылся для Турции, что позволило сократить цена на лекарства на 60-80%.

Закрытие детских домов

В 2022 году закрылся последний детский дом в Грузии. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициары были распределены в двух новых небольших домах семейного типа.
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтарые детские игрушки
Старые детские игрушки - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Старые детские игрушки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Так Минздрав Грузии осуществяет реформу крупных детских домов и пансионатов. Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы.
Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы малыши росли в среде, максимально приближенной к семейной.

Новая система финансирования клиник

Еще одним новшеством 2022 года стала новая система финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.
© AP Photo / Armando FrancaЭпидемия коронавируса - вакцинация в клинике
Эпидемия коронавируса - вакцинация в клинике - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Эпидемия коронавируса - вакцинация в клинике
© AP Photo / Armando Franca
Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В Минздраве уверяют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.

Лаборатория лекарств

Открытие лаборатории лекарства – у Грузии наконец-то появляется собственное учреждение, которое будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaПервая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Ранее для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.

Хронические заболевания

Часть увеличенного бюджета Минздрава Грузии на 2023 год – около 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов) – будет направлена на финансирование медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний.
© Pixabay / stevepbЛекарства и медикаменты
Лекарства и медикаменты - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Лекарства и медикаменты
© Pixabay / stevepb
В Грузии стал обязательным GMP сертификат для импортированных лекарств. С 1 января 2022 года в Грузии вошло в силу требование для местных фармакомпаний соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты.
Это новшество должно улучшить качество производимых в Грузии медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны. Теперь данное новшество касается и импортеров.
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