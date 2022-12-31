https://sputnik-georgia.ru/20221231/chem-zapomnilsya-2022-god-v-sfere-zdravookhraneniya-chto-sdelano-i-chto-esche-predstoit-272904483.html

Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?

Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?

Новый 2023 год станет годом реформ, новшеств и изменений в сфере здравоохранения, обещают в ведомстве 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T15:37+0400

2022-12-31T15:37+0400

2022-12-31T15:37+0400

минздрав

минздрав грузии

грузия

аналитика

общество

здравоохранение в грузии

здравоохранение

министерство здравоохранения грузии

программа всеобщего здравоохранения

министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249357583_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_596eda48a7f3c3eb42e1eb6cb311fe7d.jpg

С 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличивается на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и других важных целевых программ.С нового года планируется осуществить не только ряд новшеств, но и развивать те проекты, которые были разработаны и внедрены в 2022 году. Вспомним, что было сделано в уходящем году и что еще предстоит сделать Минздраву Грузии в 2023-м.Онкобольные детиВажное решение было принято в плане поддержки детей, больных онкологией. В частности, в 2022 году Минздрав объявил о том, что в стране появится детская онкологическая государственная клиника, а гемато-онкологические сервисы будут расширены. В связи с этим специально созданная для этого рабочая группа специалистов активно знакомится с опытом работы таких стран, как Израиль и Германия.Банк грудного молокаЕще одним немаловажным решением, направленным на защиту здоровья детей, является создание первого банка материнского молока. Он будет открыт на базе тбилисской детской клиники имени Иашвили.Банк донорского грудного молока – это специальная структура, созданная для того, чтобы собирать, проверять, обрабатывать, хранить и распределять ценное донорское грудное молоко среди тех новорожденных, которые в нем нуждаются по особым медицинским показаниям.Авторами проекта являются сами медики, которые считают, что материнское молоко играет особую роль в жизни малышей, особенно в случае недоношенных детей.Новшества для медиков Важным 2022 год стал и для врачей и медсестер. Именно в этом году было принято решении о вводе с 2023 года почасовой оплаты для медсотрудников. Минимальная оплата для врачей в час составит семь лари, в месяц в среднем – 1 260 лари. А для медсестер – 4,4 лари, в месяц в среднем – 792 лари. Рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.Изменения коснулись и реанимационных сервисов. С 1 января 2023 года будут задействованы условия разрешения реанимационного обслуживания. Без условий разрешения у клиник не будет права принимать пациентов в реанимационные отделения.Все клиники с реанимационным отделением должны будут удовлетворять стандартам 1 сентября 2023 года. Они обязывают клиники соответствующе обустраивать инфраструктуру реанимационного отделения, оснащать его вплоть до лабораторных и диагностических исследований, проводить специальные оперативные процедуры, обеспечивать качество обслуживания, следить за количеством и образованием медперсонала.Покрытие расходов на реабилитациюЕще одним немаловажным новшеством в сфере здравоохранения является то, что пациентам с инсультом, травмами головного и спинного мозга покроют расходы на реабилитацию. Новшество даст возможность пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений и физических ограничений.Цены на лекарстваПонижение цен на лекарства – одна из самых эффективных реформ правительства Грузии в 2022 году. Так, с 2023 года в стране будут введены референтные цены на лекарства. Т. е. государство установит максимальный предел, выше которого продавать медикаменты будет нельзя. В результате цены на лекарства упадут на 40%.Это не единственный шаг, сделанный правительством в направлении снижения цен на лекарства. В марте 2022 года грузинский фармакологический рынок открылся для Турции, что позволило сократить цена на лекарства на 60-80%. Закрытие детских домовВ 2022 году закрылся последний детский дом в Грузии. Тбилисский дом малюток официально прекратил работу, а его бенефициары были распределены в двух новых небольших домах семейного типа. Так Минздрав Грузии осуществяет реформу крупных детских домов и пансионатов. Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы. Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы малыши росли в среде, максимально приближенной к семейной.Новая система финансирования клиникЕще одним новшеством 2022 года стала новая система финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В Минздраве уверяют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.Лаборатория лекарствОткрытие лаборатории лекарства – у Грузии наконец-то появляется собственное учреждение, которое будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Ранее для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.Хронические заболеванияЧасть увеличенного бюджета Минздрава Грузии на 2023 год – около 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов) – будет направлена на финансирование медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний.В Грузии стал обязательным GMP сертификат для импортированных лекарств. С 1 января 2022 года в Грузии вошло в силу требование для местных фармакомпаний соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты. Это новшество должно улучшить качество производимых в Грузии медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны. Теперь данное новшество касается и импортеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

минздрав, минздрав грузии, грузия, аналитика, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, программа всеобщего здравоохранения, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии