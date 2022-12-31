https://sputnik-georgia.ru/20221231/chto-predrekli-evrope-v-2023-godu-273586602.html

Что предрекли Европе в 2023 году?

Что предрекли Европе в 2023 году?

Прогнозы Financial Times на грядущий год касаются политики, экономики и деятельности лидеров разных стран 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Европу в 2023 году вполне могут ожидать отключения электроэнергии, предположила английская газета Financial Times в прогнозе на грядущий год.Издание пишет, что отключения электроэнергии могут случиться до апреля, если погода будет достаточно холодной, однако следующая зима станет "более трудной задачей", из-за сложностей с заполнением газовых хранилищ, так как потоки российского газа в 2023 году станут "близки к нулю".Журналисты предположили, что бывшему президенту Америки Дональду Трампу предъявят обвинения после расследований в отношении него. По мнению издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется у власти, несмотря на его "падающую популярность".Кроме того, в публикации высказывается предположение, что Китаю удастся восстановить экономический рост до значений более пяти процентов. Кроме того, КНР, по мнению журналистов газеты, возможно, не будет вторгаться на Тайвань или вводить блокаду острова в 2023 году.Также в прогнозе отмечается, что протесты в Иране, скорее всего, продолжатся в той или иной форме, а социальная сеть Twitter, несмотря на хаос, вызванный покупкой платформы предпринимателем Илоном Маском, продолжит работу, хотя ее убытки возрастут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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