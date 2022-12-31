Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий
До Нового года остались считанные часы! Поэтому нужно соблюдать ритуал правильных "проводов" старого года и встречи нового
Специально для этого Sputnik Грузия предлагает читателям список мероприятий, которые будут проходить в столице в новогоднюю ночь и первые дни января.
Вечеринки в ночь 31 декабря
Новогодняя елка с Нино Катамадзе & Insight – ресторан Цисквили;
Диджей сеты зарубежных и местных DJ – клуб Khidi;
Вечеринка с DJ ZURKIN; VAKHO; JD J – клуб Dedaena;
Новогодняя ночь в баре – Love Bar;
Вечеринка "High School Prom Party" – центре Fabrika;
Вечеринка New Year 2023 – eZo Festival.
Творческий креативный центр Fabrika в столице Грузии
1 января
Концерт грузинской группы Bedford Falls – MONO HALL;
DJ сеты ZURKIN, VAKHO, JD J – бар Деда Эна;
Выступление французского диджея Agoria, а также местных артистов – Space Hall.
© Courtesy of AgoriaДиджей Agoria
Диджей Agoria
© Courtesy of Agoria
2 января
Концерт Лелы Цурцумия & Non Stop Band – MONO HALL;
Концерт группы "Сахе" – Lisi Event Hall;
Новогодняя ярмарка "Караван" на площади Орбелиани (до 13 января);
Помимо ярмарки, на площади Орбелиани каждый вечер будут проходить концерты грузинских артистов.
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer
С наступающим Новым годом!