https://sputnik-georgia.ru/20221231/gde-provesti-novogodnyuyu-noch-v-tbilisi-afisha-meropriyatiy-273452128.html

Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий

Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий

До Нового года остались считанные часы! Поэтому нужно соблюдать ритуал правильных "проводов" старого года и встречи нового 31.12.2022, Sputnik Грузия

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Специально для этого Sputnik Грузия предлагает читателям список мероприятий, которые будут проходить в столице в новогоднюю ночь и первые дни января. Вечеринки в ночь 31 декабря 1 января 2 января С наступающим Новым годом!

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