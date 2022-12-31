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Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий
Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий
До Нового года остались считанные часы! Поэтому нужно соблюдать ритуал правильных "проводов" старого года и встречи нового 31.12.2022, Sputnik Грузия
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Специально для этого Sputnik Грузия предлагает читателям список мероприятий, которые будут проходить в столице в новогоднюю ночь и первые дни января. Вечеринки в ночь 31 декабря 1 января 2 января С наступающим Новым годом!
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грузия, культура, новости, тбилиси, новый год 2023, анонсы
грузия, культура, новости, тбилиси, новый год 2023, анонсы

Где провести новогоднюю ночь в Тбилиси? Афиша мероприятий

12:18 31.12.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliСалют над старым Тбилиси
Салют над старым Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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До Нового года остались считанные часы! Поэтому нужно соблюдать ритуал правильных "проводов" старого года и встречи нового
Специально для этого Sputnik Грузия предлагает читателям список мероприятий, которые будут проходить в столице в новогоднюю ночь и первые дни января.

Вечеринки в ночь 31 декабря

Новогодняя елка с Нино Катамадзе & Insight – ресторан Цисквили;
Диджей сеты зарубежных и местных DJ – клуб Khidi;
Вечеринка с DJ ZURKIN; VAKHO; JD J – клуб Dedaena;
Новогодняя ночь в баре – Love Bar;
Вечеринка "High School Prom Party" – центре Fabrika;
Вечеринка New Year 2023 – eZo Festival.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТворческий креативный центр Fabrika в столице Грузии
Творческий креативный центр Fabrika в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
Творческий креативный центр Fabrika в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili

1 января

Концерт грузинской группы Bedford Falls – MONO HALL;
DJ сеты ZURKIN, VAKHO, JD J – бар Деда Эна;
Выступление французского диджея Agoria, а также местных артистов – Space Hall.
© Courtesy of AgoriaДиджей Agoria
Диджей Agoria - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
Диджей Agoria
© Courtesy of Agoria

2 января

Концерт Лелы Цурцумия & Non Stop Band – MONO HALL;
Концерт группы "Сахе" – Lisi Event Hall;
Новогодняя ярмарка "Караван" на площади Орбелиани (до 13 января);
Помимо ярмарки, на площади Орбелиани каждый вечер будут проходить концерты грузинских артистов.
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer
С наступающим Новым годом!
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