https://sputnik-georgia.ru/20221231/glavnye-poteri-2022-goda-s-kem-iz-velikikh-prostilas-gruziya-272640710.html

Главные потери 2022 года: с кем из великих простилась Грузия?

Главные потери 2022 года: с кем из великих простилась Грузия?

Конец года всегда радостное событие, подведение итогов и надежда на лучшее будущее. Однако в это время всегда с грустью вспоминаешь о тех, кого потерял 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T15:01+0400

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культура

грузия

темур чхеидзе

леван кбилашвили

тбилиси

кто ушел из жизни в 2022 году?

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Sputnik Грузия расскажет подробнее о выдающихся грузинских артистах и деятелях культуры, которые ушли из жизни в 2022 году. Уход каждого из них стал невосполнимой потерей для страны и не только.Темур ЧхеидзеТемур Чхеидзе был выдающимся грузинским театральным режиссером современности. Его постановки – это признанные шедевры искусства, а о педагогических способностях маэстро красноречиво говорят успехи его верных учеников. Культовый режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.Темур Чхеидзе – лауреат премий Коте Марджанишвили, Шота Руставели и Михаила Туманишвили. Награжден премией имени Георгия Александровича Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2010).В 2018 году был награжден президентским Орденом "Сияния". Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации (1994).Михаил ГомиашвилиПопулярный грузинский актер театра и кино Михаил Гомиашвили ушел из жизни на 61-м году. Михаил Гомиашвили родился в семье известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили.В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". На его счету роли в фильмах "Грузинский виноград", "Дорогая М", "Антимоз из Иверии", "Есть такая страна", "Тифлис", "Серенада лунной долины", "Крыша или незаконченный материал фильма", "Зона конфликта", "Президент", "Мне без тебя не жить", "Пять дней в августе" и другие.Александр ТорадзеВ 2022 году пришлось проститься и со всемирно признанным музыкантом-виртуозом романтической музыкальной традиции Александром Торадзе. Артист скончался на 70-м году жизни.У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.Элгуджа БурдулиЗвезда кинофильмов "Солнце неспящих" и "Пловец", известный грузинский актер и музыкальный исполнитель Элгуджа Бурдули скончался в этом году в возрасте 81 года. Бурдули прославился благодаря ролям в кинокартинах "Отряд особого назначения", "Дмитрий II", "Очи черные", "Трудно быть Богом", "Уполномочен революцией", "Нужные люди", "Борис Годунов" и других.Бурдули – обладатель почетной грамоты Патриархии Грузии "За 3000-летие государственности Грузии". Актеру присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. С 1991 года был алтарником в столичном храме Сиони.Ломер АхвледианиНе стало в 2022 году и известного кинооператора Ломера Ахвледиани – мастер скончался в возрасте 87 лет. Ломер Ахвледиани окончил геологический факультет Грузинского политехнического института в 1958 году, а в 1975 году – операторский факультет Московского института кино.Ломер Ахледиани был членом правления Конфедерации кинематографистов и Союза кинематографистов Грузии, удостоен звания Народного артиста Грузии. В 1979 году стал лауреатом премии Шота Руставели.Он снял фильмы "Кувшин", "Ожерелье для моей любимой", "Переполох в Салхинети", "Осеннее солнце", "Земля моя родная!", "Древо желаний", "Мачеха Саманишвили", "Дон Кихот", "Бесаме", "Экспресс-информация" и другие.Мераб МерабишвилиМаститый грузинский скульптор ушел из жизни 11 января – художнику было 90 лет. Народный художник Грузии Мераб Мерабишвили был членом Союза художников Грузии, Национальной академии наук Грузии и Художественной академии России.Помимо творческой деятельности, он вел и активную педагогическую деятельность. В разное время был педагогом и главным советником тбилисской художественной академии.В 2002 году Мерабу Мерабишвили присвоили звание почетного гражданина Тбилиси. Он также стал обладателем золотого ордена Димитрова и золотой медали художественной академии России.Леван КбилашвилиПевец, участник российского вокального проекта "Голос" Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Смерть молодого артиста повергла всех в шок, ведь, казалось, успешная вокальная карьера да и вся жизнь только начиналась. Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Выступал с популярной певицей Любовью Успенской.Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России. По информации родных певца, Леван скончался от инсульта. Резо АмашукелиПотерю в этом году понесла и грузинская поэзия. Поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в 2022 году в возрасте 85 лет. Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года.Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003). Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).Мамука ОнашвилиЕще одна безвременная смерть 2022 года. Трагически погиб исполнитель Мамука Онашвили – ему было 55 лет. Мамука ушел из жизни из-за травм, полученных в результате ДТП. Страшная авария произошла у села Натахтари – друг в друга врезались две машины. За рулем сидел друг Онашвили, который выжил, а вот жизнь самого певца врачи спасти не смогли. Мамука Онашвили родился в Тбилиси 1 июня 1967 года. Он начал эстрадную деятельность с 1983 года, вел разные музыкальные развлекательные программы. С 2001 года участвовал в рейтинговом проекте "Юморина". Известного артиста похоронили на горе Махата в новом пантеоне.Лия МикадзеВ возрасте 86 лет ушла из жизни первый диктор грузинского телевидения Лия Микадзе. Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в театральный университет имени Шота Руставели. Лия работала на телевидении со дня его открытия – с 30 декабря 1956 года.В 2013 году в связи с 57-летним юбилеем грузинского телевидения Первый канал Грузии открыл в парке Мтацминда, неподалеку от тбилисской башни, почетную звезду первым ведущим телевидения Грузии – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.Дэвид ДатунаСкоропостижный уход из жизни грузинского художника Дэвида Датуны в результате тяжелой болезни также опечалил многих.Дэвид Датуна был родом из Тбилиси, но постоянно проживал в США с конца 1990-х. Причислял себя к артистам современного искусства и говорил: "Я не художник, я – криэйтор (англ. – создатель)".В 2019 году Дэвид Датуна прославился провокационным перформансом "Голодный художник", в ходе которого он съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивающийся до 150 тысяч долларов.Особую известность грузину принесли огромные инсталляции из линз. Из них он собирал флаги разных стран, а также портреты влиятельных личностей, в том числе Владимира Путина.Нугзар ГелашвилиОперное искусство Грузии также осиротело в этом году – ушел из жизни оперный певец, народный артист Грузии Нугзар Гелашвили. Исполнителю было 88 лет. Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнил множество интересных партий.Примечательно участие Нугзара Гелашвили в следующих постановках: "Даиси" и "Абесалом и Этери" Палиашвили, "Кето и Коте" Долидзе, "Травиата" Верди и других. Нугзар Гелашвили был лауреатом Государственной премии, в 1999 году был награжден Орденом Чести за вклад в развитие и популяризацию грузинской музыки и хореографии.Тамар СхиртладзеИ еще одна прискорбная потеря грузинского театра в 2022 году – талантливая актриса театра и кино Тамар Схиртладзе. Ушла из жизни в возрасте 94 лет. Актриса выступала на театральной сцене 70 лет. Кинозрителям она известна по фильмам "Корни", "Евангелие от Луки", "Солнце неспящих", "Любовь с акцентом" и другим картинам.Тамар Схиртладзе родилась 2 мая 1929 года. Она окончила драматическую студию при театре Марджанишвили. В 1976-м стала Заслуженной артисткой Грузии, а в 1990 году – народной. Среди других заслуг Схиртладзе отмечаются Орден Чести, звание Жреца культуры и Почетного гражданина Тбилиси. Память им вечная!

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культура, грузия, темур чхеидзе, леван кбилашвили, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?