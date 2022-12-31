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Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло?
Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло?
Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T11:39+0400
2022-12-31T11:39+0400
2022-12-31T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.Компания Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.В октябре Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику сети, которую критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редполитике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, илон маск, bloomberg, tesla, daimler, toyota cami
в мире, новости, экономика, илон маск, bloomberg, tesla, daimler, toyota cami
Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло?
Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik.
Знаменитый американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg
.
"Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11 процентов во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года", – передает агентство.
Компания Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
В октябре Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику сети, которую критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редполитике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".