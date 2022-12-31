https://sputnik-georgia.ru/20221231/mask-poteryal-bolshe-poloviny-svoego-sostoyaniya-chto-proizoshlo-273586069.html

Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло?

Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло?

Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T11:39+0400

2022-12-31T11:39+0400

2022-12-31T11:39+0400

в мире

новости

экономика

илон маск

bloomberg

tesla

daimler

toyota cami

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/17/249525494_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_de5d33071f1df548a3d16fdcd6ebf55f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.Компания Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.В октябре Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику сети, которую критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редполитике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, илон маск, bloomberg, tesla, daimler, toyota cami