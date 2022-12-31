https://sputnik-georgia.ru/20221231/novogodniy-gala-kontsert-nachalsya-v-tbilisi-273597272.html
Новогодний гала-концерт начался в Тбилиси
Новогодний гала-концерт начался в Тбилиси
В новогоднюю ночь мэрия Тбилиси устроила праздничный гала-концерт с участием популярных исполнителей 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T23:23+0400
2022-12-31T23:23+0400
2022-12-31T23:23+0400
грузия
культура
нани брегвадзе
дато евгенидзе
георгий махарашвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт столичной мэрии начался на площади Европы в Тбилиси — праздничные мероприятия продлятся до 02:00, сообщают в муниципалитете.Открыла вечер DJ Anna Siu. С 00:00 на трех разных сценах выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, певица Нани Брегвадзе, Государственный ансамбль песни и танца "Рустави", пианист и композитор Дато Евгенидзе, исполнители Георгий Махарашвили, Екатерина Мдивани и Георгий Датиашвили.В программе новогоднего гала-концерта также заявлены выступления бэнда New One, певицы Нато Метонидзе, группы Killages, Николоза Рачвели, Натальи Кутателадзе, Котэ Кипиани, джаз-пианиста Беки Гочиашвили, скрипача Георгия Цагарели и группы "Квинтэссенция".Для гостей праздника также споют Лиза Багратиони, Салио, Дато Гомартели, Ана Дои, Мариам Роинишвили, Темур Татарашвили, Эка Кахиани, Майя Джабуа, Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Эка Мамаладзе, Гиорги Микадзе, Нино Мачаидзе, Ото Георгикия, Дудана Мазманишвили и Нино Сургуладзе.Ведущими вечера стали Бахва Брегвадзе, Маника Асатиани, Николоз Цулукидзе, Саломе Аршба, Лиза Циклаури и Георгий Бахуташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, нани брегвадзе, дато евгенидзе, георгий махарашвили, тбилиси
грузия, культура, нани брегвадзе, дато евгенидзе, георгий махарашвили, тбилиси
Новогодний гала-концерт начался в Тбилиси
В новогоднюю ночь мэрия Тбилиси устроила праздничный гала-концерт с участием популярных исполнителей
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт столичной мэрии начался на площади Европы в Тбилиси — праздничные мероприятия продлятся до 02:00, сообщают в муниципалитете.
Открыла вечер DJ Anna Siu. С 00:00 на трех разных сценах выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, певица Нани Брегвадзе, Государственный ансамбль песни и танца "Рустави", пианист и композитор Дато Евгенидзе, исполнители Георгий Махарашвили, Екатерина Мдивани и Георгий Датиашвили.
В программе новогоднего гала-концерта также заявлены выступления бэнда New One, певицы Нато Метонидзе, группы Killages, Николоза Рачвели, Натальи Кутателадзе, Котэ Кипиани, джаз-пианиста Беки Гочиашвили, скрипача Георгия Цагарели и группы "Квинтэссенция".
Для гостей праздника также споют Лиза Багратиони, Салио, Дато Гомартели, Ана Дои, Мариам Роинишвили, Темур Татарашвили, Эка Кахиани, Майя Джабуа, Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Эка Мамаладзе, Гиорги Микадзе, Нино Мачаидзе, Ото Георгикия, Дудана Мазманишвили и Нино Сургуладзе.
Ведущими вечера стали Бахва Брегвадзе, Маника Асатиани, Николоз Цулукидзе, Саломе Аршба, Лиза Циклаури и Георгий Бахуташвили.