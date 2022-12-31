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Новогодняя торговля в столице Грузии - фото

Новогодняя торговля в столице Грузии - фото

В преддверии Нового года на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. Смотрите в фоторепортаже репортера Sputnik Грузия снимки с одного из тбилисских... 31.12.2022, Sputnik Грузия

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В предновогодние дни на рынках в Тбилиси продается все. Тут настоящее изобилие. Люди уходят отсюда с пакетами, набитыми разными вкусностями. По традиции, новогодний стол в Грузии должен быть богатым и многие люди стремятся приготовить много вкусных блюд к празднику.

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