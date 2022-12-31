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https://sputnik-georgia.ru/20221231/novogodnyaya-torgovlya-v-stolitse-gruzii---foto-273598731.html
Новогодняя торговля в столице Грузии - фото
Новогодняя торговля в столице Грузии - фото
В преддверии Нового года на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. Смотрите в фоторепортаже репортера Sputnik Грузия снимки с одного из тбилисских... 31.12.2022, Sputnik Грузия
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В предновогодние дни на рынках в Тбилиси продается все. Тут настоящее изобилие. Люди уходят отсюда с пакетами, набитыми разными вкусностями. По традиции, новогодний стол в Грузии должен быть богатым и многие люди стремятся приготовить много вкусных блюд к празднику.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото

Новогодняя торговля в столице Грузии - фото

23:02 31.12.2022
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В преддверии Нового года на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. Смотрите в фоторепортаже репортера Sputnik Грузия снимки с одного из тбилисских продуктовых рынков
В предновогодние дни на рынках в Тбилиси продается все. Тут настоящее изобилие. Люди уходят отсюда с пакетами, набитыми разными вкусностями. По традиции, новогодний стол в Грузии должен быть богатым и многие люди стремятся приготовить много вкусных блюд к празднику.
© photo: Sputnik / Stringer

Последний день перед Новым годом

Последний день перед Новым годом - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Последний день перед Новым годом

© photo: Sputnik / Stringer

На рынке небывалый ажиотаж в такое время

На рынке небывалый ажиотаж в такое время - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

На рынке небывалый ажиотаж в такое время

© photo: Sputnik / Stringer

Торговля идет бойко

Торговля идет бойко - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Торговля идет бойко

© photo: Sputnik / Stringer

И куда же без новогоднего символа Грузии - чичилаки?

И куда же без новогоднего символа Грузии - чичилаки? - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

И куда же без новогоднего символа Грузии - чичилаки?

© photo: Sputnik / Stringer

На рынке продается много свинины

На рынке продается много свинины - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

На рынке продается много свинины

© photo: Sputnik / Stringer

Свиные головы тоже пользуются спросом

Свиные головы тоже пользуются спросом - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Свиные головы тоже пользуются спросом

© photo: Sputnik / Stringer

Гора мандарин!

Гора мандарин! - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Гора мандарин!

© photo: Sputnik / Stringer

Рыба тоже востребованное блюдо на новогоднем столе

Рыба тоже востребованное блюдо на новогоднем столе - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Рыба тоже востребованное блюдо на новогоднем столе

© photo: Sputnik / Stringer

Многие торгуют прямо с машин

Многие торгуют прямо с машин - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие торгуют прямо с машин

© photo: Sputnik / Stringer

На рынке настоящее изобилие

На рынке настоящее изобилие - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

На рынке настоящее изобилие

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, надо купить и новый веник к Новому году

По традиции, надо купить и новый веник к Новому году - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, надо купить и новый веник к Новому году

© photo: Sputnik / Stringer

От покупателей нет отбоя - такие дни приносят хороший доход

От покупателей нет отбоя - такие дни приносят хороший доход - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

От покупателей нет отбоя - такие дни приносят хороший доход

© Courtesy of Tbilisi City Hall

Предновогоднее настроение ощущается везде

Предновогоднее настроение ощущается везде - Sputnik Грузия
13/15
© Courtesy of Tbilisi City Hall

Предновогоднее настроение ощущается везде

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские сыры обязательны на новогоднем столе

Грузинские сыры обязательны на новогоднем столе - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские сыры обязательны на новогоднем столе

© photo: Sputnik / Stringer

Новогоднее настроение и у покупателей, и у продавцов

Новогоднее настроение и у покупателей, и у продавцов - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Новогоднее настроение и у покупателей, и у продавцов

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