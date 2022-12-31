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Новогодняя торговля в столице Грузии - фото
Новогодняя торговля в столице Грузии - фото
В преддверии Нового года на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. Смотрите в фоторепортаже репортера Sputnik Грузия снимки с одного из тбилисских... 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T23:02+0400
2022-12-31T23:02+0400
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В предновогодние дни на рынках в Тбилиси продается все. Тут настоящее изобилие. Люди уходят отсюда с пакетами, набитыми разными вкусностями. По традиции, новогодний стол в Грузии должен быть богатым и многие люди стремятся приготовить много вкусных блюд к празднику.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
Новогодняя торговля в столице Грузии - фото
В преддверии Нового года на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. Смотрите в фоторепортаже репортера Sputnik Грузия снимки с одного из тбилисских продуктовых рынков
В предновогодние дни на рынках в Тбилиси продается все. Тут настоящее изобилие. Люди уходят отсюда с пакетами, набитыми разными вкусностями. По традиции, новогодний стол в Грузии должен быть богатым и многие люди стремятся приготовить много вкусных блюд к празднику.
© photo: Sputnik / Stringer
Последний день перед Новым годом
Последний день перед Новым годом
© photo: Sputnik / Stringer
На рынке небывалый ажиотаж в такое время
На рынке небывалый ажиотаж в такое время
© photo: Sputnik / Stringer
Торговля идет бойко
© photo: Sputnik / Stringer
И куда же без новогоднего символа Грузии - чичилаки?
И куда же без новогоднего символа Грузии - чичилаки?
© photo: Sputnik / Stringer
На рынке продается много свинины
На рынке продается много свинины
© photo: Sputnik / Stringer
Свиные головы тоже пользуются спросом
Свиные головы тоже пользуются спросом
© photo: Sputnik / Stringer
Гора мандарин!
© photo: Sputnik / Stringer
Рыба тоже востребованное блюдо на новогоднем столе
Рыба тоже востребованное блюдо на новогоднем столе
© photo: Sputnik / Stringer
Многие торгуют прямо с машин
Многие торгуют прямо с машин
© photo: Sputnik / Stringer
На рынке настоящее изобилие
На рынке настоящее изобилие
© photo: Sputnik / Stringer
По традиции, надо купить и новый веник к Новому году
По традиции, надо купить и новый веник к Новому году
© photo: Sputnik / Stringer
От покупателей нет отбоя - такие дни приносят хороший доход
От покупателей нет отбоя - такие дни приносят хороший доход
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Предновогоднее настроение ощущается везде
Предновогоднее настроение ощущается везде
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинские сыры обязательны на новогоднем столе
Грузинские сыры обязательны на новогоднем столе
© photo: Sputnik / Stringer
Новогоднее настроение и у покупателей, и у продавцов
Новогоднее настроение и у покупателей, и у продавцов