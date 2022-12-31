От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года
© Courtesy of Eurovision Georgia • 1tv.geГрузия на Детском Евровидении
© Courtesy of Eurovision Georgia • 1tv.ge
Вот и прощаемся мы с 2022 годом: принес он много плохого, ну и хорошего, конечно. Так вот мы заострим внимание все же на положительных моментах
Каждый год Sputnik Грузия, подводя итоги, рассказывает о главных достижениях в сфере культуры Грузии. Традиции — дело хорошее, поэтому не будем их нарушать.
Бронза на "Детском Евровидении 2022"
Представительница Грузии, 11-летняя Мариам Бигвава достойно выступила в финале "Детского Евровидения-2022", который прошел в Ереване (Армения). Грузинская участница набрала 161 балл и заняла почетное третье место.
На сцене Евровидения победительница вокального грузинского проекта "Ранина" Мариам Бигвава исполнила песню Гиги Кухианидзе I Believe ("Я верю"). Зрители и судьи шоу оценили не только месседж песни и исполнение Мариам, но эффектные костюмы, хореографию и перформанс.
Поэтесса из Грузии попал в лонг-лист премии Уорвика
Грузинская поэтесса Диана Анфимиади отличилась в 2022 году – сборник ее стихов "Почему я больше не пишу стихи", переведенный на английский язык, был включен в лонг-лист престижной Уорвикской премии ("Warwick Awards").
Девушка читает книгу в библиотеке
Сборник был переведен на английский язык Натальей Букия-Петерс и Джин Спракленд. Ранее одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало сборник Анфимиади одним из лучших поэтических сборников последнего времени.
Трижды посол ЮНЕСКО
Грузинская пианистка, лауреат международных и государственных премий Элисо Болквадзе в этом году была в третий раз удостоена звания посла мира. Вот это, понимаем, достижение!
© photo: courtesy of Eliso BolkvadzeЗнаменитая грузинская пианистка Элисо Болквадзе
Знаменитая грузинская пианистка Элисо Болквадзе
© photo: courtesy of Eliso Bolkvadze
Впервые Элисо Болквадзе стала послом мира в 2015 году. Она была первой представительницей Грузии, удостоенной этого почетного звания.
Модельный взлет Матильды Гварлиани
Об этой девушке мы писали весь год, радуясь ее достижениям. Матильда Гварлиани, несмотря на свой юный возраст (ей 19 лет), быстро покоряет мир моды.
© courtesy of Mathilda Mariam Gvarliani Грузинская модель Матильда Гварлиани
Грузинская модель Матильда Гварлиани
© courtesy of Mathilda Mariam Gvarliani
В этом году она участвовала на Неделях моды в Париже, Милане, выходя на показы всемирно известных брендов – она стала первой грузинской моделью, которая приняла участие в показе Chanel, представила коллекции Dior, Fendi, Louis Vuitton и многих других.
© courtesy of Niko AbuladzeГрузинская модель Матильда Гварлиани
Грузинская модель Матильда Гварлиани
© courtesy of Niko Abuladze
Также Матильда стала первой грузинкой, украсившей обложку журнала Vogue Нидерланды. Продолжать перечислять достижения Гварлиани можно еще долго, поэтому мы просто пожелаем ей удачи и еще больших высот!
Успех Александра Зазарашвили в США
Этот юный "грузинский Робертино Лоретти", как его прозвали, тоже продотворно провел 2022 год. Александр Зазарашвили настолько полюбился слушателю, и далеко не только грузинскому, что провел два концерта в США - в Нью-Джерси 19 ноября и 2 декабря в Филадельфии.
© courtesy of Zazarashvili Alexandre Певец Александр Зазарашвили в США
Певец Александр Зазарашвили в США
© courtesy of Zazarashvili Alexandre
Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.
Первый графический роман о Пиросмани
Творчество Нико Пиросмани в Грузии помнят, любят и ценят. И даже выпускают первый графический роман о жизни великого грузинского художника.
© Courtesy of Mockups DesignВ Грузии презентуют первый графический роман о Пиросмани
В Грузии презентуют первый графический роман о Пиросмани
© Courtesy of Mockups Design
Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса. Серия в основном для детей (от 8 лет), однако, учитывая оригинальное "творческое повествование", рассчитан и на взрослых.
Роман Харатишвили в ТОП-10 на Берлинале
Роман писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") вошел в десятку лучших книг Берлинале, экранизацию которых советуют кинематографистам.
На фестивале Берлинале с 2006 года ежегодно отбираются бестселлеры или романы с различными наградами и представляются кинематографистам, чтобы им легче было найти подходящий литературный материал для экранизаций.
Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили
Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.
Situationist в пятый раз (!) на Неделе моды в Париже
Как говорится, не опять, а снова. Грузинский бренд полюбился модникам в Париже, поэтому его пригласили аж в пятый раз. А мы и рады! Situationist тогда представил коллекцию весна-лето 2023.
© courtesy of SITUATIONISTГрузинский модный бренд SITUATIONIST
Грузинский модный бренд SITUATIONIST
© courtesy of SITUATIONIST
Бренд Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года.