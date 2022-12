https://sputnik-georgia.ru/20221231/ot-evrovideniya-do-yunesko-glavnye-kulturnye-dostizheniya-gruzii-2022-goda-273201197.html

От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года

От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года

Вот и прощаемся мы с 2022 годом: принес он много плохого, ну и хорошего, конечно. Так вот мы заострим внимание все же на положительных моментах 31.12.2022, Sputnik Грузия

Каждый год Sputnik Грузия, подводя итоги, рассказывает о главных достижениях в сфере культуры Грузии. Традиции — дело хорошее, поэтому не будем их нарушать. Бронза на "Детском Евровидении 2022" Представительница Грузии, 11-летняя Мариам Бигвава достойно выступила в финале "Детского Евровидения-2022", который прошел в Ереване (Армения). Грузинская участница набрала 161 балл и заняла почетное третье место.На сцене Евровидения победительница вокального грузинского проекта "Ранина" Мариам Бигвава исполнила песню Гиги Кухианидзе I Believe ("Я верю"). Зрители и судьи шоу оценили не только месседж песни и исполнение Мариам, но эффектные костюмы, хореографию и перформанс. Поэтесса из Грузии попал в лонг-лист премии Уорвика Грузинская поэтесса Диана Анфимиади отличилась в 2022 году – сборник ее стихов "Почему я больше не пишу стихи", переведенный на английский язык, был включен в лонг-лист престижной Уорвикской премии ("Warwick Awards"). Сборник был переведен на английский язык Натальей Букия-Петерс и Джин Спракленд. Ранее одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало сборник Анфимиади одним из лучших поэтических сборников последнего времени. Трижды посол ЮНЕСКОГрузинская пианистка, лауреат международных и государственных премий Элисо Болквадзе в этом году была в третий раз удостоена звания посла мира. Вот это, понимаем, достижение! Впервые Элисо Болквадзе стала послом мира в 2015 году. Она была первой представительницей Грузии, удостоенной этого почетного звания. Модельный взлет Матильды Гварлиани Об этой девушке мы писали весь год, радуясь ее достижениям. Матильда Гварлиани, несмотря на свой юный возраст (ей 19 лет), быстро покоряет мир моды. В этом году она участвовала на Неделях моды в Париже, Милане, выходя на показы всемирно известных брендов – она стала первой грузинской моделью, которая приняла участие в показе Chanel, представила коллекции Dior, Fendi, Louis Vuitton и многих других. Также Матильда стала первой грузинкой, украсившей обложку журнала Vogue Нидерланды. Продолжать перечислять достижения Гварлиани можно еще долго, поэтому мы просто пожелаем ей удачи и еще больших высот! Успех Александра Зазарашвили в США Этот юный "грузинский Робертино Лоретти", как его прозвали, тоже продотворно провел 2022 год. Александр Зазарашвили настолько полюбился слушателю, и далеко не только грузинскому, что провел два концерта в США - в Нью-Джерси 19 ноября и 2 декабря в Филадельфии. Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте. Первый графический роман о Пиросмани Творчество Нико Пиросмани в Грузии помнят, любят и ценят. И даже выпускают первый графический роман о жизни великого грузинского художника. Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса. Серия в основном для детей (от 8 лет), однако, учитывая оригинальное "творческое повествование", рассчитан и на взрослых. Роман Харатишвили в ТОП-10 на Берлинале Роман писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") вошел в десятку лучших книг Берлинале, экранизацию которых советуют кинематографистам. На фестивале Берлинале с 2006 года ежегодно отбираются бестселлеры или романы с различными наградами и представляются кинематографистам, чтобы им легче было найти подходящий литературный материал для экранизаций. Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод. Situationist в пятый раз (!) на Неделе моды в Париже Как говорится, не опять, а снова. Грузинский бренд полюбился модникам в Париже, поэтому его пригласили аж в пятый раз. А мы и рады! Situationist тогда представил коллекцию весна-лето 2023. Бренд Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

