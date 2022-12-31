https://sputnik-georgia.ru/20221231/putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-273591103.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент назвал минувший год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T16:26+0400
2022-12-31T16:26+0400
2022-12-31T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, пишет РИА Новости.На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях."Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной."Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — заключил президент.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, владимир путин
россия, новости, в мире, владимир путин
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
16:26 31.12.2022 (обновлено: 16:57 31.12.2022)
Президент назвал минувший год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, пишет РИА Новости
.
На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.
Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.
"Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал президент.
Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
"Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.
Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент.
"Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.
Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной.
"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — заключил президент.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.