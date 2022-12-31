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Раскрыта главная опасность новогодней елки
Раскрыта главная опасность новогодней елки
Информирован, значит вооружен, особенно в новогоднюю ночь 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T17:40+0400
2022-12-31T17:40+0400
2022-12-31T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Раскрыта главная опасность новогодней елки: горящие елочные гирлянды могут привести к пожару, если оставить их включенными на долгое время, заявила замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.Эксперт сказала, что в подобной ситуации следует в первую очередь выключить гирлянду и вывести людей из комнаты."Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой", — предупредила Шанаева в беседе с агентством "Прайм".Этот метод приведет к разбрызгиванию расплавленной синтетики и увеличению площади пожара.При возгорании живого дерева необходимо повалить его на пол, накрыть плотной тканью и уже после этого залить водой. Вместо воды можно также использовать огнетушитель.Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, новый год, новогодняя елка, новогодняя елка
новости, в мире, новый год, новогодняя елка, новогодняя елка
Раскрыта главная опасность новогодней елки
Информирован, значит вооружен, особенно в новогоднюю ночь
ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Раскрыта главная опасность новогодней елки: горящие елочные гирлянды могут привести к пожару, если оставить их включенными на долгое время, заявила замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.
Эксперт сказала, что в подобной ситуации следует в первую очередь выключить гирлянду и вывести людей из комнаты.
"Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой", — предупредила Шанаева в беседе с агентством "Прайм".
Этот метод приведет к разбрызгиванию расплавленной синтетики и увеличению площади пожара.
При возгорании живого дерева необходимо повалить его на пол, накрыть плотной тканью и уже после этого залить водой. Вместо воды можно также использовать огнетушитель.
Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.