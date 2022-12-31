https://sputnik-georgia.ru/20221231/raskryta-glavnaya-opasnost-novogodney-elki-273586374.html

Раскрыта главная опасность новогодней елки

Раскрыта главная опасность новогодней елки

Информирован, значит вооружен, особенно в новогоднюю ночь 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T17:40+0400

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новогодняя елка

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ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Раскрыта главная опасность новогодней елки: горящие елочные гирлянды могут привести к пожару, если оставить их включенными на долгое время, заявила замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.Эксперт сказала, что в подобной ситуации следует в первую очередь выключить гирлянду и вывести людей из комнаты."Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой", — предупредила Шанаева в беседе с агентством "Прайм".Этот метод приведет к разбрызгиванию расплавленной синтетики и увеличению площади пожара.При возгорании живого дерева необходимо повалить его на пол, накрыть плотной тканью и уже после этого залить водой. Вместо воды можно также использовать огнетушитель.Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, новый год, новогодняя елка, новогодняя елка