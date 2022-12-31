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Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) cкончался на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — сказал он.По словам Бруни, в среду вечером над почетным папой было совершено таинство соборования.В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Официальный представитель Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что состояние почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста. Позднее местным СМИ стало известно, что серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у папы на покое еще перед католическим Рождеством.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о своем решении отречься от папского престол.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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