https://sputnik-georgia.ru/20221231/umer-papa-rimskiy-na-pokoe-benedikt-xvi-273590273.html
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T15:52+0400
2022-12-31T15:52+0400
2022-12-31T15:53+0400
новости
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273590081_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_56be76542aa76446fa1cab8637300d4c.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) cкончался на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — сказал он.По словам Бруни, в среду вечером над почетным папой было совершено таинство соборования.В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Официальный представитель Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что состояние почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста. Позднее местным СМИ стало известно, что серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у папы на покое еще перед католическим Рождеством.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о своем решении отречься от папского престол.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273590081_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_838c4062cb671d090df8ba1ef1774973.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, в мире
новости, общество, в мире
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
15:52 31.12.2022 (обновлено: 15:53 31.12.2022)
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) cкончался на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — сказал он.
Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января. Похороны состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам Бруни, в среду вечером над почетным папой было совершено таинство соборования.
В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Официальный представитель Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что состояние почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста. Позднее местным СМИ стало известно, что серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у папы на покое еще перед католическим Рождеством.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о своем решении отречься от папского престол.