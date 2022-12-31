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В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО
В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО
Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах" 31.12.2022, Sputnik Грузия
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животные
гори
шида картли
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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Деревянные домики с подстилкой из соломы для бездомных собак поставили в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении местной мэрии.Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах", отмечают городские власти.На данном этапе будки для собак разместили на 17 локациях города. Для решения проблемы бездомных животных мэрия Гори совместно с интермуниципальным агентством Шида Картли активно сотрудничает с неправительственными организациями в рамках долгосрочной стратегии для гуманного сокращения популяции бездомных животных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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животные, гори, шида картли, грузия, новости, общество
животные, гори, шида картли, грузия, новости, общество

В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО

16:16 31.12.2022
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
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Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах"
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Деревянные домики с подстилкой из соломы для бездомных собак поставили в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении местной мэрии.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах", отмечают городские власти.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
На данном этапе будки для собак разместили на 17 локациях города.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
Для решения проблемы бездомных животных мэрия Гори совместно с интермуниципальным агентством Шида Картли активно сотрудничает с неправительственными организациями в рамках долгосрочной стратегии для гуманного сокращения популяции бездомных животных.
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