https://sputnik-georgia.ru/20221231/v-gori-postavili-domiki-dlya-bezdomnykh-sobak--foto-273588821.html

В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО

В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО

Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах" 31.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Деревянные домики с подстилкой из соломы для бездомных собак поставили в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении местной мэрии.Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах", отмечают городские власти.На данном этапе будки для собак разместили на 17 локациях города. Для решения проблемы бездомных животных мэрия Гори совместно с интермуниципальным агентством Шида Картли активно сотрудничает с неправительственными организациями в рамках долгосрочной стратегии для гуманного сокращения популяции бездомных животных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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животные, гори, шида картли, грузия, новости, общество