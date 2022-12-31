В Гори поставили домики для бездомных собак – ФОТО
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах"
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Деревянные домики с подстилкой из соломы для бездомных собак поставили в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении местной мэрии.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
Отныне бездомные животные будут проводить морозные зимние дни и ночи в теплых "апартаментах", отмечают городские власти.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
На данном этапе будки для собак разместили на 17 локациях города.
© Courtesy of Gori Municipality City HallВ Гори поставили дома для бездомных собак
В Гори поставили дома для бездомных собак
© Courtesy of Gori Municipality City Hall
Для решения проблемы бездомных животных мэрия Гори совместно с интермуниципальным агентством Шида Картли активно сотрудничает с неправительственными организациями в рамках долгосрочной стратегии для гуманного сокращения популяции бездомных животных.