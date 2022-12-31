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В мексиканском аэропорту обнаружили странную посылку
В мексиканском аэропорту обнаружили странную посылку
При необычной посылке никакой документации обнаружено не было 31.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-31T22:22+0400
2022-12-31T22:22+0400
2022-12-31T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Четыре человеческих черепа были найдены в посылке в международном аэропорту города Керетаро в Мексике, сообщила национальная гвардия.Любопытно, что черепа были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было.Как отмечает издание Milenio, посылка предназначалась для получателя в американском штате Южная Каролина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, мексика
в мире, новости, происшествия, мексика
В мексиканском аэропорту обнаружили странную посылку
При необычной посылке никакой документации обнаружено не было
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Четыре человеческих черепа были найдены в посылке в международном аэропорту города Керетаро в Мексике, сообщила национальная гвардия.
"Во время досмотра (посылок) курьерских компаний с помощью рентгеновского оборудования национальная гвардия обнаружила в аэропорту Керетаро четыре человеческих черепа", – говорится в сообщении.
Любопытно, что черепа были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было.
Как отмечает издание Milenio, посылка предназначалась для получателя в американском штате Южная Каролина.