https://sputnik-georgia.ru/20221231/v-meksikanskom-aeroportu-obnaruzhili-strannuyu-posylku-273586882.html

В мексиканском аэропорту обнаружили странную посылку

В мексиканском аэропорту обнаружили странную посылку

При необычной посылке никакой документации обнаружено не было 31.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Четыре человеческих черепа были найдены в посылке в международном аэропорту города Керетаро в Мексике, сообщила национальная гвардия.Любопытно, что черепа были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было.Как отмечает издание Milenio, посылка предназначалась для получателя в американском штате Южная Каролина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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