"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov/
Отмечающий сегодня день рождения знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Николай Цискаридзе пожелал читателям сайта здоровья в Новом году и поделился своим отношением к празднику
Я родился в Новый год, 31 декабря, и никогда не скрывал, что, как Гринч, не перевариваю этот праздник. Поэтому я к нему особо не готовлюсь: просто стараюсь не замечать елок и всякой новогодней мишуры.
Есть люди, которые всю жизнь участвуют в праздниках и поэтому не очень их любят. Одним нравится смотреть "Щелкунчик" на сцене балета или "Голубой огонек" на телеэкранах. А другие, которые все это делает, они относятся к праздникам совсем по-другому: не испытывают тех волшебных чувств, которые ощущают другие, глядя на все это. Потому что для нас это не праздник, а работа.
Перемена даты в году ничего не меняет – просто сменяется цифра. Она становится все больше, к сожалению. Что касается уходящего года, то он весь прошел для меня в работе. Постоянно одна и та же песня: уроки, балет, балет, уроки, экзамены, дети. Поэтому я жду-не дождусь отдыха.
Мы живем в сложные времена…
Есть люди, которые всю жизнь участвуют в праздниках и поэтому не очень их любят. Одним нравится смотреть "Щелкунчик" на сцене балета или "Голубой огонек" на телеэкранах. А другие, которые все это делает, они относятся к праздникам совсем по-другому: не испытывают тех волшебных чувств, которые ощущают другие, глядя на все это. Потому что для нас это не праздник, а работа.
Перемена даты в году ничего не меняет – просто сменяется цифра. Она становится все больше, к сожалению. Что касается уходящего года, то он весь прошел для меня в работе. Постоянно одна и та же песня: уроки, балет, балет, уроки, экзамены, дети. Поэтому я жду-не дождусь отдыха.
Мы живем в сложные времена…
В Новом году я желаю всем, и читателям Sputnik, и всей Грузии – пусть все будут здоровы. Это самое главное!