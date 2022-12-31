https://sputnik-georgia.ru/20221231/ya-kak-grinch-ne-perevarivayu-novyy-god--tsiskaridze-o-nastupayuschem-prazdnike-273120800.html

"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике

"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике

Знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Николай Цискаридзе пожелал читателям сайта и Грузии здоровья в Новом году и поделился своим отношением к празднику

2022-12-31T13:01+0400

2022-12-31T13:01+0400

2022-12-31T13:01+0400

николай цискаридзе

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Я родился в Новый год, 31 декабря, и никогда не скрывал, что, как Гринч, не перевариваю этот праздник. Поэтому я к нему особо не готовлюсь: просто стараюсь не замечать елок и всякой новогодней мишуры.Есть люди, которые всю жизнь участвуют в праздниках и поэтому не очень их любят. Одним нравится смотреть "Щелкунчик" на сцене балета или "Голубой огонек" на телеэкранах. А другие, которые все это делает, они относятся к праздникам совсем по-другому: не испытывают тех волшебных чувств, которые ощущают другие, глядя на все это. Потому что для нас это не праздник, а работа.Перемена даты в году ничего не меняет – просто сменяется цифра. Она становится все больше, к сожалению. Что касается уходящего года, то он весь прошел для меня в работе. Постоянно одна и та же песня: уроки, балет, балет, уроки, экзамены, дети. Поэтому я жду-не дождусь отдыха.Мы живем в сложные времена…В Новом году я желаю всем, и читателям Sputnik, и всей Грузии – пусть все будут здоровы. Это самое главное!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2022

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

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Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

"я, как гринч, не перевариваю новый год" - цискаридзе о наступающем празднике