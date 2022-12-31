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https://sputnik-georgia.ru/20221231/ya-kak-grinch-ne-perevarivayu-novyy-god--tsiskaridze-o-nastupayuschem-prazdnike-273120800.html
"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике
"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике
Знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Николай Цискаридзе пожелал читателям сайта и Грузии здоровья в Новом году и поделился своим отношением к празднику
2022-12-31T13:01+0400
2022-12-31T13:01+0400
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Я родился в Новый год, 31 декабря, и никогда не скрывал, что, как Гринч, не перевариваю этот праздник. Поэтому я к нему особо не готовлюсь: просто стараюсь не замечать елок и всякой новогодней мишуры.Есть люди, которые всю жизнь участвуют в праздниках и поэтому не очень их любят. Одним нравится смотреть "Щелкунчик" на сцене балета или "Голубой огонек" на телеэкранах. А другие, которые все это делает, они относятся к праздникам совсем по-другому: не испытывают тех волшебных чувств, которые ощущают другие, глядя на все это. Потому что для нас это не праздник, а работа.Перемена даты в году ничего не меняет – просто сменяется цифра. Она становится все больше, к сожалению. Что касается уходящего года, то он весь прошел для меня в работе. Постоянно одна и та же песня: уроки, балет, балет, уроки, экзамены, дети. Поэтому я жду-не дождусь отдыха.Мы живем в сложные времена…В Новом году я желаю всем, и читателям Sputnik, и всей Грузии – пусть все будут здоровы. Это самое главное!Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Николай Цискаридзе
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"я, как гринч, не перевариваю новый год" - цискаридзе о наступающем празднике
"я, как гринч, не перевариваю новый год" - цискаридзе о наступающем празднике

"Я, как Гринч, не перевариваю Новый год" – Цискаридзе о наступающем празднике

13:01 31.12.2022
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2022
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov
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Российский артист балета Николай Максимович Цискаридзе - Sputnik Грузия
Николай Цискаридзе
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Отмечающий сегодня день рождения знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Николай Цискаридзе пожелал читателям сайта здоровья в Новом году и поделился своим отношением к празднику
Я родился в Новый год, 31 декабря, и никогда не скрывал, что, как Гринч, не перевариваю этот праздник. Поэтому я к нему особо не готовлюсь: просто стараюсь не замечать елок и всякой новогодней мишуры.

Есть люди, которые всю жизнь участвуют в праздниках и поэтому не очень их любят. Одним нравится смотреть "Щелкунчик" на сцене балета или "Голубой огонек" на телеэкранах. А другие, которые все это делает, они относятся к праздникам совсем по-другому: не испытывают тех волшебных чувств, которые ощущают другие, глядя на все это. Потому что для нас это не праздник, а работа.

Перемена даты в году ничего не меняет – просто сменяется цифра. Она становится все больше, к сожалению. Что касается уходящего года, то он весь прошел для меня в работе. Постоянно одна и та же песня: уроки, балет, балет, уроки, экзамены, дети. Поэтому я жду-не дождусь отдыха.

Мы живем в сложные времена…
В Новом году я желаю всем, и читателям Sputnik, и всей Грузии – пусть все будут здоровы. Это самое главное!
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