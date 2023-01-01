https://sputnik-georgia.ru/20230101/astronomicheskiy-kalendar-kakie-yarkie-sobytiya-podarit-nebo-v-2023-272768056.html

Астрономический календарь: какие яркие события подарит небо в 2023?

Астрономический календарь: какие яркие события подарит небо в 2023?

Приближается Новый 2023 год, следовательно, астрономам-любителям интересно, какие яркие события подарит небо в наступающем году

2023-01-01T14:16+0400

2023-01-01T14:16+0400

2023-01-01T14:16+0400

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Астрономический календарь на 2023-й богат яркими событиями – небо в течение года подарит жителям нашей планеты сказочные звездопады, волшебные солнечные и лунные затмения, а также мистические суперлуния.Подробный астрономический календарь на 2023 год читайте в материале Sputnik Грузия, чтобы не пропустить яркие небесные события и насладиться ими вдоволь.Солнечные затменияВо время этого астрономического события Луна частично или полностью закрывает собой солнечный диск. Наблюдается солнечное затмение, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник нашей планеты затмевает собой светило.Первое солнечное затмение в 2023-м произойдет 20 апреля – оно будет гибридным или кольцеобразно-полным, общая продолжительность которого составит примерно пять с половиной часов. Полная фаза кольцеобразного-полного солнечного затмения продлится 76 секунд – ее увидят жители Австралии и некоторых островов Индонезии. Частные фазы затмения будут наблюдаться в Австралии, Антарктиде, юго-восточной Азии и акваториях Тихого и Индийского океанов.Второе солнечное затмение в 2023-м будет кольцеобразным и произойдет, по астрономическому календарю, 14 октября. Разные фазы кольцеобразного затмения будут видны на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Атлантического и Тихого океанов. В целом затмение продлится около шести часов.Солнечные затмения приходятся на апрельское и октябрьское новолуния.Лунные затменияВо время лунного затмения Земля Солнце и Луна как бы выстраиваются в одну прямую, а на спутник нашей планеты в это время ложится земная тень. В зависимости от того, полностью или частично покрывает земная тень лунный диск, лунные затмения бывают полные и частные.Как и солнечные, лунные затмения, по астрономическому календарю, произойдут в 2023-м дважды и оба будут частные. Первое частное лунное затмение в 2023-м произойдет 5 мая. Общая продолжительность затмения, которое будет видно на территории Азии, Австралии, Африки и большей части Европы, составит менее четырех с половиной часов.Второе частное лунное затмение произойдет 28 октября – все фазы этого небесного события увидят жители всей европейской части Евразии, а также некоторых регионов Азии, Африки, Австралии и Восточной Америки. В целом затмение продлится около четырех с половиной часов.Лунные затмения приходятся на майское и октябрьское полнолуния.СуперлунияСуперлуние — астрономическое событие, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны с Землей.По астрономическому календарю, в 2023 году ожидается четыре суперлуния – два из них совпадут с новолунием, а два - с полнолунием.Во время совпадения суперлуния с полнолунием Луна окрашивается в красивый красноватый оттенок, появление которого наводило на людей ужас в древние времена.Первое суперлуние ожидается 21 января, второе - 20 февраля, третье – 1 августа, а четвертое – 31 августа. В целом суперлуние длится трое-четверо суток, а совпадение Супер-Луны с перигеем - несколько минут.ЗвездопадыУвидеть звездопад и загадать желание на падающую звезду мечтает хоть раз почти каждый житель нашей планеты. Такую возможность в 2023-м звездное небо подарит неоднократно.Первый звездопад в 2023-м - Квадрантиды. Это метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. "Звездный дождь", по астрономическому календарю, прольется на Землю с 1 по 6 января, но наибольшей активности звездопад Квадратиды достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.Это астрономическое событие увидят жители Северного полушария, однако нужно проявить терпение, так как отличительная черта метеорного потока Квадратиды - это большое количество слабых метеоров со средней скоростью.ЛиридыВесенний звездопад Лириды, с радиантом в созвездие Лиры, вот уже несколько столетий дарит жителям нашей планеты потрясающее зрелище. Звездопад Лириды, который упоминается еще до нашей эры, астрономы считают одним из самых древних метеорных потоков.По астрономическому календарю, действие звездопада Лириды ежегодно можно наблюдать с 16 по 25 апреля.Пик активности звездопада Лириды в 2023 году наступит 22-23 апреля - общая интенсивность метеорного потока составит 15-20 метеоров в час. Ярким небесным событием насладиться смогут жители Северного полушария.АкваридыВ первых числа мая небо подарит еще одно астрономическое событие – звездопад Аквариды, с радиантом в созвездии Водолея. Пик активности звездопада Аквариды начинается сразу после прохождения метеорного потока Лириды и достигает максимума 6-7 мая. Падающие звезды лучше всего видны в Южном полушарии - на пике активности звездопад Аквариды подарит до 60-70 метеоров за час.ПерсеидыЛетний звездопад Персииды порадует землян с 10 по 20 августа – это один из самых популярных метеорных потоков.По астрономическому календарю, на пике активности звездопад Персииды, который наступает 12-14 августа, достигает до 100 метеоров в час. Это яркое астрономическое событие смогут увидеть жители всего Северного полушария.Прародителем Звездопада Персеиды является комета Свифта-Таттла - она приближается к Земле примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в 1992.ТауридыОдин из продолжительных звездопадов года – Тауриды, по астрономическому календарю, его можно наблюдать, начиная с 7 сентября по 10 декабря включительно. Тауриды - общее название северного и южного метеорных потоков, порождающих звездопады.Обычно пик активности приходится на 4-6 ноября. Интенсивность этих метеорных потоков достаточно низкая - не более 5-10 метеоров в час, однако они очень яркие и крупные, поэтому хорошо видны на ночном небе.Тауриды могут наблюдать любители астрономических событий как в Северном, так и Южном полушарии, но в разное время.ОрионидыПо астрономическому календарю, в октябре небо подарит еще один звездопад - Ориониды. Красивый метеорный поток, с радиантом в созвездии Ориона, земляне ежегодно могут наблюдать со 2-го октября по 7-ое ноября.Пик активности звездопада Ориониды выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.Красивейшие астрономическое событие смогут увидеть жители всей планеты, но наиболее ярким зрелище насладятся в странах Северного полушария, где Орион лучше виден.ЛеонидыЗвездопад Леониды ежегодно, с радиант в созвездии Льва, наблюдают 6-30 ноября - он известен своими яркими и обильными вспышками.Пик активности метеорного потока, по астрономическому календарю, выпадает на 17-18 ноября – в этот период яркий звездопад подарит не более 15 метеоров в час.Наблюдать Леониды можно из любой точки Земли, однако жители Северного полушария увидят более красочное астрономическое событие.ГеминидыКрасивый и яркий звездопад Геминиды, с радиантом в созвездии Девы, ежегодно наблюдают 7-18 декабря.Геминиды максимальной интенсивности достигают 13-14 декабря - в этот период можно увидеть до 120 ярких и красивых метеоров в час.Звездопад Геминиды виден из любой точки земного шара, но особенно яркое и красочное шоу небо подарит населению Северного полушария.УрсидыПоследний шанс в году загадать желание на "падающую звезду" дает людям звездопад Урсиды, с радиантом в созвездии Малой Медведицы.По астрономическому календарю, последний метеорный поток года прольется на Землю 17 декабря и продлится примерно семь дней.Пика активности звездопад Урсиды достигает 21-22 декабря. Интенсивность его невелика - до 10 метеоров в час. Наблюдать звездопад Урсиды можно только в Северном полушарии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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