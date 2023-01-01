Астрономический календарь: какие яркие события подарит небо в 2023?
© AP Photo / Michael Probst"Клубничное" суперлуние в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Вот и наступил Новый 2023 год, следовательно, астрономам-любителям интересно, какие яркие события подарит небо в этом году
Астрономический календарь на 2023-й богат яркими событиями – небо в течение года подарит жителям нашей планеты сказочные звездопады, волшебные солнечные и лунные затмения, а также мистические суперлуния.
Подробный астрономический календарь на 2023 год читайте в материале Sputnik Грузия, чтобы не пропустить яркие небесные события и насладиться ими вдоволь.
Солнечные затмения
Во время этого астрономического события Луна частично или полностью закрывает собой солнечный диск. Наблюдается солнечное затмение, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник нашей планеты затмевает собой светило.
Первое солнечное затмение в 2023-м произойдет 20 апреля – оно будет гибридным или кольцеобразно-полным, общая продолжительность которого составит примерно пять с половиной часов.
© AFP 2022 / Damien MeyerЧастичное солнечное затмение во Франции
Частичное солнечное затмение во Франции
© AFP 2022 / Damien Meyer
Полная фаза кольцеобразного-полного солнечного затмения продлится 76 секунд – ее увидят жители Австралии и некоторых островов Индонезии. Частные фазы затмения будут наблюдаться в Австралии, Антарктиде, юго-восточной Азии и акваториях Тихого и Индийского океанов.
Второе солнечное затмение в 2023-м будет кольцеобразным и произойдет, по астрономическому календарю, 14 октября. Разные фазы кольцеобразного затмения будут видны на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Атлантического и Тихого океанов. В целом затмение продлится около шести часов.
Солнечные затмения приходятся на апрельское и октябрьское новолуния.
Лунные затмения
Во время лунного затмения Земля Солнце и Луна как бы выстраиваются в одну прямую, а на спутник нашей планеты в это время ложится земная тень. В зависимости от того, полностью или частично покрывает земная тень лунный диск, лунные затмения бывают полные и частные.
Как и солнечные, лунные затмения, по астрономическому календарю, произойдут в 2023-м дважды и оба будут частные. Первое частное лунное затмение в 2023-м произойдет 5 мая.
© AP Photo / Matilde CampodonicoЛунное затмение над Уругваем
Лунное затмение над Уругваем
© AP Photo / Matilde Campodonico
Общая продолжительность затмения, которое будет видно на территории Азии, Австралии, Африки и большей части Европы, составит менее четырех с половиной часов.
Второе частное лунное затмение произойдет 28 октября – все фазы этого небесного события увидят жители всей европейской части Евразии, а также некоторых регионов Азии, Африки, Австралии и Восточной Америки. В целом затмение продлится около четырех с половиной часов.
Лунные затмения приходятся на майское и октябрьское полнолуния.
Суперлуния
Суперлуние — астрономическое событие, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны с Землей.
По астрономическому календарю, в 2023 году ожидается четыре суперлуния – два из них совпадут с новолунием, а два - с полнолунием.
© AP Photo / Julio Cortez"Клубничное" суперлуние в США
"Клубничное" суперлуние в США
© AP Photo / Julio Cortez
Во время совпадения суперлуния с полнолунием Луна окрашивается в красивый красноватый оттенок, появление которого наводило на людей ужас в древние времена.
Первое суперлуние ожидается 21 января, второе - 20 февраля, третье – 1 августа, а четвертое – 31 августа. В целом суперлуние длится трое-четверо суток, а совпадение Супер-Луны с перигеем - несколько минут.
Звездопады
Увидеть звездопад и загадать желание на падающую звезду мечтает хоть раз почти каждый житель нашей планеты. Такую возможность в 2023-м звездное небо подарит неоднократно.
Первый звездопад в 2023-м - Квадрантиды. Это метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
"Звездный дождь", по астрономическому календарю, прольется на Землю с 1 по 6 января, но наибольшей активности звездопад Квадратиды достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.
Это астрономическое событие увидят жители Северного полушария, однако нужно проявить терпение, так как отличительная черта метеорного потока Квадратиды - это большое количество слабых метеоров со средней скоростью.
Лириды
Весенний звездопад Лириды, с радиантом в созвездие Лиры, вот уже несколько столетий дарит жителям нашей планеты потрясающее зрелище. Звездопад Лириды, который упоминается еще до нашей эры, астрономы считают одним из самых древних метеорных потоков.
© AP Photo / Andres KudackiПадающая звезда
Падающая звезда
© AP Photo / Andres Kudacki
По астрономическому календарю, действие звездопада Лириды ежегодно можно наблюдать с 16 по 25 апреля.
Пик активности звездопада Лириды в 2023 году наступит 22-23 апреля - общая интенсивность метеорного потока составит 15-20 метеоров в час. Ярким небесным событием насладиться смогут жители Северного полушария.
Аквариды
В первых числа мая небо подарит еще одно астрономическое событие – звездопад Аквариды, с радиантом в созвездии Водолея.
Ночное небо и звезды
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
Пик активности звездопада Аквариды начинается сразу после прохождения метеорного потока Лириды и достигает максимума 6-7 мая. Падающие звезды лучше всего видны в Южном полушарии - на пике активности звездопад Аквариды подарит до 60-70 метеоров за час.
Персеиды
Летний звездопад Персииды порадует землян с 10 по 20 августа – это один из самых популярных метеорных потоков.
© AFP 2022 / DANI POZO Метеорный поток Персеид в небе
Метеорный поток Персеид в небе
© AFP 2022 / DANI POZO
По астрономическому календарю, на пике активности звездопад Персииды, который наступает 12-14 августа, достигает до 100 метеоров в час. Это яркое астрономическое событие смогут увидеть жители всего Северного полушария.
Прародителем Звездопада Персеиды является комета Свифта-Таттла - она приближается к Земле примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в 1992.
Тауриды
Один из продолжительных звездопадов года – Тауриды, по астрономическому календарю, его можно наблюдать, начиная с 7 сентября по 10 декабря включительно. Тауриды - общее название северного и южного метеорных потоков, порождающих звездопады.
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko/
Обычно пик активности приходится на 4-6 ноября. Интенсивность этих метеорных потоков достаточно низкая - не более 5-10 метеоров в час, однако они очень яркие и крупные, поэтому хорошо видны на ночном небе.
Тауриды могут наблюдать любители астрономических событий как в Северном, так и Южном полушарии, но в разное время.
Ориониды
По астрономическому календарю, в октябре небо подарит еще один звездопад - Ориониды. Красивый метеорный поток, с радиантом в созвездии Ориона, земляне ежегодно могут наблюдать со 2-го октября по 7-ое ноября.
Млечный путь звездное небо
© photo: Sputnik / Vladimir Smirnov/
Пик активности звездопада Ориониды выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.
Красивейшие астрономическое событие смогут увидеть жители всей планеты, но наиболее ярким зрелище насладятся в странах Северного полушария, где Орион лучше виден.
Леониды
Звездопад Леониды ежегодно, с радиант в созвездии Льва, наблюдают 6-30 ноября - он известен своими яркими и обильными вспышками.
© photo: AFP 2020 / NASAМетеоритный дождь
Метеоритный дождь
© photo: AFP 2020 / NASA
Пик активности метеорного потока, по астрономическому календарю, выпадает на 17-18 ноября – в этот период яркий звездопад подарит не более 15 метеоров в час.
Наблюдать Леониды можно из любой точки Земли, однако жители Северного полушария увидят более красочное астрономическое событие.
Геминиды
Красивый и яркий звездопад Геминиды, с радиантом в созвездии Девы, ежегодно наблюдают 7-18 декабря.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Геминиды максимальной интенсивности достигают 13-14 декабря - в этот период можно увидеть до 120 ярких и красивых метеоров в час.
Звездопад Геминиды виден из любой точки земного шара, но особенно яркое и красочное шоу небо подарит населению Северного полушария.
Урсиды
Последний шанс в году загадать желание на "падающую звезду" дает людям звездопад Урсиды, с радиантом в созвездии Малой Медведицы.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
По астрономическому календарю, последний метеорный поток года прольется на Землю 17 декабря и продлится примерно семь дней.
Пика активности звездопад Урсиды достигает 21-22 декабря. Интенсивность его невелика - до 10 метеоров в час. Наблюдать звездопад Урсиды можно только в Северном полушарии.
Материал подготовлен на основе открытых источников