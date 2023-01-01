https://sputnik-georgia.ru/20230101/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-273584389.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T09:36+0400

2023-01-01T09:36+0400

2023-01-01T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал показатель улучшился на 288 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 13,4 миллиарда долларов, что на 1,1 миллиарда долларов больше показателя на конец второго квартала 2022 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 39,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 846,2 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика