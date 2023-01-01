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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T09:36+0400
2023-01-01T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал показатель улучшился на 288 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 13,4 миллиарда долларов, что на 1,1 миллиарда долларов больше показателя на конец второго квартала 2022 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 39,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 846,2 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За третий квартал показатель улучшился на 288 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 116,2% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 13,4 миллиарда долларов, что на 1,1 миллиарда долларов больше показателя на конец второго квартала 2022 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 39,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 846,2 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2022 года.