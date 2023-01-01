https://sputnik-georgia.ru/20230101/iliya-ii-buduschee-dolzhno-byt-mirnym-273599865.html
Илия II: будущее должно быть мирным
Илия II: будущее должно быть мирным
Святейший выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T00:46+0400
2023-01-01T00:46+0400
2023-01-01T00:46+0400
католикос-патриарх всея грузии илия ii
илия второй
грузия
новости
общество
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748752_0:440:1685:1388_1920x0_80_0_0_d4fc449f39d8796245c1ae31f39dc135.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Каждый народ и каждый человек выбирает свое будущее и оно должно быть мирным, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем новогоднем поздравлении. "Новый год настал. Сегодня мы слышим слова царя Давида, пророка: "Укажи мне, Господи, путь, на который я надеюсь". Каждый человек и каждый народ должен выбрать свой путь, свое будущее. Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным", - сказал Патриарх всея Грузии. Илия II выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748752_226:467:1455:1388_1920x0_80_0_0_33a76e9b2307ddcf577060de77e33dc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй, грузия, новости, общество, новый год
католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй, грузия, новости, общество, новый год
Илия II: будущее должно быть мирным
Святейший выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Каждый народ и каждый человек выбирает свое будущее и оно должно быть мирным, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем новогоднем поздравлении.
"Новый год настал. Сегодня мы слышим слова царя Давида, пророка: "Укажи мне, Господи, путь, на который я надеюсь". Каждый человек и каждый народ должен выбрать свой путь, свое будущее. Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным", - сказал Патриарх всея Грузии.
Илия II выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего.