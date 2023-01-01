https://sputnik-georgia.ru/20230101/iliya-ii-buduschee-dolzhno-byt-mirnym-273599865.html

Илия II: будущее должно быть мирным

Илия II: будущее должно быть мирным

Святейший выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего 01.01.2023, Sputnik Грузия

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

илия второй

грузия

новости

общество

новый год

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Каждый народ и каждый человек выбирает свое будущее и оно должно быть мирным, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем новогоднем поздравлении. "Новый год настал. Сегодня мы слышим слова царя Давида, пророка: "Укажи мне, Господи, путь, на который я надеюсь". Каждый человек и каждый народ должен выбрать свой путь, свое будущее. Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным", - сказал Патриарх всея Грузии. Илия II выразил надежду на мир во всех странах и пожелал Грузии мирного будущего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй, грузия, новости, общество, новый год