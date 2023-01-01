https://sputnik-georgia.ru/20230101/kakie-novshestva-vstupili-v-silu-v-gruzii-s-1-yanvarya-2023-goda-273584652.html

Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года

Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года

Наступивший новый 2023 год вместе с праздником и весельем принес с собой множество новшеств, которые затронут множество жителей страны 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T09:01+0400

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2023-01-01T09:01+0400

грузия

обзоры

общество

новый год

пенсия

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экология в грузии

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Sputnik Грузия собрал главные новшества которые стали реальными с 1 января 2023 года. Радость пенсионеров С 1 января в Грузии уже традиционно вырастут пенсии. Пенсия для лиц моложе 70 лет составит 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. В высокогорных регионах она будет соответственно - 355 и 440 лари. Дешевые лекарства Еще одним новшеством, которое порадует всех жителей Грузии, станет цена на лекарство. Для этого в Грузии появится потолок оптовых и розничных референтных цен. Понятие "референтная цена" подразумевает границу максимальной цены в лари вместе с наценкой. Продавать выше установленной цены запрещено. На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов, это около 1,1 тысячи наименований. Пособия по-новому С 1 января улучшится социальное положение лиц с ОВЗ, в том числе и детей. Для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ соцпакет увеличится на 65 лари а для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ – на 35 лари. Предполагается что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год Высокие зарплаты Принес 2023 год радость и обычным госслужащим. Их заработная плата также теперь будет повышаться каждый год. В 2023 году повышение составит 10% от основного оклада. Повышенную зарплату получат также сотрудники полиции и военные, чья зарплата с 1 января больше на 20%. Радость принес 2023 год также школьным приставам и учителям, чья зарплата теперь будет больше на 125 лари, а вот преподаватели профтехучилищ будут получать за свою почасовую работ на три лари больше, чем в 2022 году. Новшества для автомобилистов А вот владельцам автомобилей придется платить дороже с 2023 года и проходить дополнительные проверки. Так, с 1 января автомобили будут дополнительно проверять на уровень шума и нормы коэффициента содержания диоксида углерода (СО) в выхлопах. При этом повторный техосмотр станет также платным, но уже с 1 февраля 2023 года. Также с 1 января на 185,7% вырастет стоимость регистрации автомобилей и выдача государственных номеров. Так выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется 100 лари, а выдача номеров - 80 . "Жесткие" экзамены С 1 января неприятное новшество ждет сдающих практический экзамен на получение прав. Сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности. Никаких пакетов А вот со 2 января 2023 года в Грузии будет запрещено использовать полиэтиленовые пакеты, предназначенные для взвешивания. Их заменят биоразлагаемые аналоги. Какие именно, будут решать сами магазины и продавцы. Жесткий отбор С 1 января в Грузии также вступают новые правила для переселенцев, претендующих на собственное жилье. Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лиц со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года. Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников. А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям Налоговые послабления Радость 2023 год принес фермерам. Теперь они не будут платить налог за доход от первичных поставок производимой в Грузии сельскохозяйственной продукции, если совокупный доход от таких поставок в течение календарного года не превышает 200 000 лари до 1 января 2026 года. Также до 1 января 2026 года налог не надо платить и за заработную плату, выплачиваемую занятыми в сельскохозяйственном производстве физическими лицами, если совокупный доход, полученный нанимателем от этой деятельности, не превышает 200 000 лари.Вино по сертификату С 1 января в Грузии увеличились штрафы за продажу вина и алкогольных напитков на основе винограда без сертификата. Так продажа разливного вина и спиртных напитков на основе винограда без наличия сертификата теперь караются штрафом в размере тысячи лари. Под сертификацию с нового года попали не только вино, чача и бренди, но и все винные напитки. Штрафы за пыль С 1 января за обработку твердых материалов в Тбилиси без защиты от пыли будут штрафовать. Запрещено будет резать, молоть, разбивать, пилить твердые материалы без использования защиты от пыли. Штраф для физических лиц предусмотрен в размере 500 лари, а для юридических - 1 тысяча лари. Если же физические лица при строительстве оставят стройматериалы, от которых появляется пыль, без специальной защиты, то штраф составит 200 лари. В случае компании сумма штрафа будет 500 лари. Те же санкции предусмотрены за перевозку таких материалов в открытом виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, обзоры, общество, новый год, пенсия, зарплата, автомобили, экология в грузии