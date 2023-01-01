https://sputnik-georgia.ru/20230101/kakogo-chisla-otmechayut-obrezanie-gospodne-2023-tserkovnyy-kalendar-273585329.html
Какого числа отмечают Обрезание Господне 2023? Церковный календарь
Какого числа отмечают Обрезание Господне 2023? Церковный календарь
Обрезание Господне - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богоматери 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T16:01+0400
2023-01-01T16:01+0400
2023-01-01T16:01+0400
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В праздник христиане вспоминают евангельское событие, связанное с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Какого числа отмечают Обрезание Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Обрезание Господне Евангельское предание повествует, что на восьмой день после рождения Спаситель, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус, которое архангел Гавриил назвал Деве Марии в день Благовещения. Обряд обрезания в качестве посвящения Божеству существовал у многих народов. Этот многовековой обряд у евреев был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. По правилам, обрезание совершали на восьмой день, когда новорожденный окрепнет. Полноценная жизнь христианина начинается с крещения – обрезание же было чем-то подобным в ветхозаветной Церкви. Спаситель, который пришел к людям для установления Нового Закона и Новой Церкви, должен был соблюсти Ветхий Закон, чтобы Ему поверили. Церковный календарь В церковном календаре дата празднования Обрезания Господня неизменна - православные ежегодно торжество отмечают 14 января. Обрезание Господне – один из древних праздников, первые сведения о нем относятся к IV веку, примерно к тому же периоду, когда христиане начали Рождество праздновать отдельно. В праздник Обрезания Господня церковь предписывает вспоминать, что и Пресвятая Богородица, и святой Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Этот праздник также напоминает о том, что и сам Иисус, и первые апостолы, и первые христиане были иудеями, соблюдающими строго еврейский закон. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какого числа отмечают Обрезание Господне 2023? Церковный календарь
Обрезание Господне - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богоматери
В праздник христиане вспоминают евангельское событие, связанное с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Какого числа отмечают Обрезание Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия.
Обрезание Господне
Евангельское предание повествует, что на восьмой день после рождения Спаситель, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус, которое архангел Гавриил назвал Деве Марии в день Благовещения.
Обряд обрезания в качестве посвящения Божеству существовал у многих народов. Этот многовековой обряд у евреев был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. По правилам, обрезание совершали на восьмой день, когда новорожденный окрепнет.
Полноценная жизнь христианина начинается с крещения – обрезание же было чем-то подобным в ветхозаветной Церкви. Спаситель, который пришел к людям для установления Нового Закона и Новой Церкви, должен был соблюсти Ветхий Закон, чтобы Ему поверили.
Церковный календарь
В церковном календаре дата празднования Обрезания Господня неизменна - православные ежегодно торжество отмечают 14 января.
Обрезание Господне – один из древних праздников, первые сведения о нем относятся к IV веку, примерно к тому же периоду, когда христиане начали Рождество праздновать отдельно.
В праздник Обрезания Господня церковь предписывает вспоминать, что и Пресвятая Богородица, и святой Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Этот праздник также напоминает о том, что и сам Иисус, и первые апостолы, и первые христиане были иудеями, соблюдающими строго еврейский закон.
Материал подготовлен на основе открытых источников