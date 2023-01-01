https://sputnik-georgia.ru/20230101/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-pervye-dni-novogo-goda-273611991.html

Какой будет погода в Грузии в первые дни нового года

Какой будет погода в Грузии в первые дни нового года

В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков по всей территории страны до 5 января. Температура воздуха в ночные часы в Западной Грузии будет 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +5, в Восточной Грузии ночью будет -5, 0 градусов, днем в пределах +10, +15 градусов. В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха сохранится в пределах -2, 0, днем +11, +13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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