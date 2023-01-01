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Какой будет погода в Грузии в первые дни нового года
Какой будет погода в Грузии в первые дни нового года
В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T20:41+0400
2023-01-01T20:41+0400
2023-01-01T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков по всей территории страны до 5 января. Температура воздуха в ночные часы в Западной Грузии будет 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +5, в Восточной Грузии ночью будет -5, 0 градусов, днем в пределах +10, +15 градусов. В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха сохранится в пределах -2, 0, днем +11, +13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в первые дни нового года
В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков по всей территории страны до 5 января.
Температура воздуха в ночные часы в Западной Грузии будет 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +5, в Восточной Грузии ночью будет -5, 0 градусов, днем в пределах +10, +15 градусов.
В Тбилиси погода в первые дни 2023 года будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха сохранится в пределах -2, 0, днем +11, +13 градусов.