https://sputnik-georgia.ru/20230101/my-zhdem-esche-bolshego-protsvetaniya-i-uspekha-premer-gruzii-pozdravil-stranu-s-novym-godom-273592629.html

"Мы ждем еще большего процветания и успеха": премьер Грузии поздравил страну с Новым годом

"Мы ждем еще большего процветания и успеха": премьер Грузии поздравил страну с Новым годом

Грузия преодолеет все внутренние и внешние препятствия и вызовы и справится со всеми трудностями, стоящими перед ее народом и страной, отметил премьер 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Мы ждем еще лучшего и процветающего года, заявил премьер-министр Грузии в своем новогоднем обращении к населению. Он отметил, что Грузия преодолеет все внутренние и внешние препятствия и вызовы и справится со всеми трудностями, стоящими перед ее народом и страной. "Благодарность — одна из драгоценных ценностей грузин, а надежда и свобода — часть нашей идентичности, поэтому давайте с благодарностью попрощаемся с 2022 годом и встретим 2023 год с надеждой, позитивным настроем и отношением", - сказал Гарибашвили. Премьер-министр пожелал жителям страны года национального единства, мира, исполнения надежд, побольше любви, взаимоуважения, процветания и успехов. Глава правительства также подвел итоги уходящего года, отметив, что уходящий год хоть и был непростым и ознаменовался многими болями, трудностями и рисками, принес много успеха и прогресса во всех направлениях. "Наши решения, наши действия и наши главные слова основаны только на интересах нашего народа и страны, ее стабильности, безопасности и ее лучшего будущего. Конкретными плодами этой мудрой и ориентированной на результат политики являются мир, стабильность и беспрецедентный экономический рост, обеспечивающий еще большее процветание нашего народа", - сказал Гарибашвили. Он поздравил отдельно военных, полицейских, сотрудников органов безопасности, офицеров, пожарных, врачей, медперсонал, профессоров, ученых, представителей культуры, спортсменов и государственных служащих, отметив, что страна ими гордится и помнит об их вкладе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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