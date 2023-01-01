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Начались поставки газа в Румынию из Азербайджана через Грузию
Начались поставки газа в Румынию из Азербайджана через Грузию
Соглашение о поставках было подписано между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с румынской Romgas S.A. 16 декабря 2022 года. 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T13:43+0400
2023-01-01T13:43+0400
2023-01-01T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Начались поставки азербайджанского газа в Румынию – в рамках достигнутого соглашения в страну в период с 1 января по 1 апреля 2023 года будет осуществляться импорт азербайджанского газа в объеме до 300 млн кубометров.Соглашение о поставках было подписано между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с румынской Romgas S.A. 16 декабря 2022 года, сообщил Sputnik Азербайджан.Азербайджанский газ поставляется в Румынию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с точкой выхода в греческом Комотини.Потребность Румынии в газе растетВ отличие от своих соседей Румыния относительно менее зависима от поставок газа. Она добывает его в Черном море, экспортируя часть объемов в соседние Венгрию и Молдову.Румынский сектор черноморского шельфа обладает крупными запасами природного газа. По оценкам компании Deloitte от 2018 года, к 2040 году может быть добыто 170 млрд кубометров, что равняется 15-летнему потреблению газа в Румынии.Однако импорт природного газа в страну все еще остается актуальным и вырос в последние годы более чем на 10% из-за отказа от использования угля на ТЭС в 2018 году. В результате около 20% потребностей страны в газе покрывается за счет импорта из РФ.Готовая инфраструктура облегчит распределение газа в РумынииАзербайджанский газ, который попадет на территорию Румынии, может дальше распределяться по стране через трубопровод BRUA. Он начинается в Болгарии, где уже успешно заработал интерконнектор IGB, и проходит через всю территорию Румынии, Венгрии в Австрии.Ожидается, что после начала поставок азербайджанского газа в Румынию доступ Венгрии к "голубому топливу" из Каспийского бассейна значительно упростится – страна сможет импортировать газ из Азербайджана по газопроводу BRUA. Ранее официальный Будапешт заявлял о намерении закупать голубое топливо в Азербайджане в объеме около 1 млрд кубометров с 2023 года.После Венгрии по газопроводу BRUA может начать импортировать и Австрия. В апреле 2022 года австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Минэнерго страны вместе с компанией OMV ищет новые источники поставок, в том числе из Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, в мире, новости, азербайджан, румыния, газ
грузия, в мире, новости, азербайджан, румыния, газ
Начались поставки газа в Румынию из Азербайджана через Грузию
Соглашение о поставках было подписано между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с румынской Romgas S.A. 16 декабря 2022 года.
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Начались поставки азербайджанского газа в Румынию – в рамках достигнутого соглашения в страну в период с 1 января по 1 апреля 2023 года будет осуществляться импорт азербайджанского газа в объеме до 300 млн кубометров.
Соглашение о поставках было подписано между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с румынской Romgas S.A. 16 декабря 2022 года, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Азербайджанский газ поставляется в Румынию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с точкой выхода в греческом Комотини.
Потребность Румынии в газе растет
В отличие от своих соседей Румыния относительно менее зависима от поставок газа. Она добывает его в Черном море, экспортируя часть объемов в соседние Венгрию и Молдову.
Румынский сектор черноморского шельфа обладает крупными запасами природного газа. По оценкам компании Deloitte от 2018 года, к 2040 году может быть добыто 170 млрд кубометров, что равняется 15-летнему потреблению газа в Румынии.
Однако импорт природного газа в страну все еще остается актуальным и вырос в последние годы более чем на 10% из-за отказа от использования угля на ТЭС в 2018 году. В результате около 20% потребностей страны в газе покрывается за счет импорта из РФ.
Готовая инфраструктура облегчит распределение газа в Румынии
Азербайджанский газ, который попадет на территорию Румынии, может дальше распределяться по стране через трубопровод BRUA. Он начинается в Болгарии, где уже успешно заработал интерконнектор IGB, и проходит через всю территорию Румынии, Венгрии в Австрии.
Ожидается, что после начала поставок азербайджанского газа в Румынию доступ Венгрии к "голубому топливу" из Каспийского бассейна значительно упростится – страна сможет импортировать газ из Азербайджана по газопроводу BRUA. Ранее официальный Будапешт заявлял о намерении закупать голубое топливо в Азербайджане в объеме около 1 млрд кубометров с 2023 года.
После Венгрии по газопроводу BRUA может начать импортировать и Австрия. В апреле 2022 года австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Минэнерго страны вместе с компанией OMV ищет новые источники поставок, в том числе из Азербайджана.