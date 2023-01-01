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Пенсии выросли в Грузии с 1 января

Пенсии выросли в Грузии с 1 января

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Все возрастные пенсионеры получат увеличенную пенсию с 1 января, согласно действующему закону об индексации.Согласно новым расчетам пенсия для лиц моложе 70 лет составит 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари.В высокогорных регионах она будет соответственно 355 и 440 лари.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года - выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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