https://sputnik-georgia.ru/20230101/sportivnye-itogi-goda-chem-zapomnilsya-2022-y-god-gruzinskim-bolelschikam-273314028.html

Спортивные итоги года: чем запомнился 2022-й год грузинским болельщикам?

Спортивные итоги года: чем запомнился 2022-й год грузинским болельщикам?

Спортивный мир Грузии в 2022 году был весьма продуктивным и многообещающим. Рассказываем о блестящих победах грузинского спорта подробнее 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T10:32+0400

2023-01-01T10:32+0400

2023-01-01T10:32+0400

спорт

спорт

спорт

спорт в грузии

грузинские спортсмены на международной арене

сандро базадзе

морис квителашвили

аналитика

грузия

анастасия губанова

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Одним из центральных спортивных событий начала зимы 2022 года стали XXIV Олимпийские зимние игры, которые стартовали в Пекине 4 февраля. Грузию на играх представляли 10 спортсменов в трех видах спорта. Для сравнения, на предыдущей Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане их было всего четверо. На церемонии открытия флаг Грузии доверили нести фигуристу Морису Квителашвили и горнолыжнице Нино Циклаури. Впервые Грузию на соревнованиях представили фигуристы во всех дисциплинах. В одиночных выступлениях блистали Морис Квителашвили и Анастасия Губанова, в танцах на льду Мария Казакова и Георгий Ревия, а за победу в спортивном катании боролись Карина Сафина и Лука Берулава. В итоге, в танцах на льду Грузия стала 19-ой, в спортивyых танцах на девятом месте, Морис Квителашвили вошел в десятку лучших, а Анастасия Губанова стала 11-й. Слезы и радость Евробаскета 2022 Впервые в истории Грузии Тбилиси вместе с тремя европейскими городами принял чемпионат Европы по баскетболу. "Евробаскет-2022" официально стартовал 1 сентября. Игры группы А, в которых принимали участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии, прошли на "Тбилиси Арене". Сборная Грузии проиграла четыре матча из пяти на групповой стадии Евробаскета и не смогла выйти в плей-офф. Одолели грузинские баскетболисты лишь команду Турции – 88:83. Десять тысяч болельщиков наблюдали за игрой с трибун. Новый рекорд сборной Грузии по футболу Национальная команда под руководством француза Вилли Саньоля установила новый рекорд - 11-матчевая беспроигрышная серия! В 11 встречах сборная одержала девять побед и две игры завершились вничью. Проиграла грузинская сборная команде Марокко в товарищеcком матче перед началом ЧМ в Катаре – 0:3. Кроме того, в 2022 году национальная команда без проигрышей выступила в Лиге наций, досрочно обеспечив себе выход из группы и перебралась из С в В дивизион. Грузинские футболисты набрали 16 очков – пять побед и одна ничья. У сборной Грузии два шанса попасть на ЧЕ: либо из отборочного этапа, либо благодаря стыковым матчам в рамках Лиги наций. Право на участие в стыковых матчах будет предоставлено двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую. На шаг ближе к Кубку шести наций Историческая победа сборной Грузии по регби над командой Уэльса. В последнем тестовом матче ноября "лелос" обыграли на выезде валлийцев со счетом 13:12. Это уже вторая победа грузин над командой, выступающей в Кубке шести наций, 10 июля "борджгалоснеби" выиграли тест – матч у национальной команды Италии. В регбийных кругах все чаще слышно мнение, что сборная Грузии должна присоединиться к Кубку шести наций и стать седьмой национальной командой. Предшественник турнира Кубка шести наций был учрежден в 1882 году. Изначально в нем участвовали Англия, Шотландия, Ирландия и Уэльс, а с 1910-го добавилась Франция, сделав соревнование Кубком пяти наций. С 2000 года число участников увеличилось до шести, к ним присоединилась Италия. Ходят разговоры о присоединении Грузии к Кубку. Грузинские регбисты в 2022 году порадовали еще одним успехом. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби грузинская франшиза "Черный лев" второй раз подряд стала победителем турнира и отстояла титул. А в полуфинале "Блэк Лайон" разгромил испанскую "Кастилья и Леон Иберианс" 41:9. Шестое золото ЧМ Лаши Талахадзе Под конец года в очередной раз доказал свою недосягаемость двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе. Грузинский тяжелоатлет в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира в весовой категории +109 кг. На ЧМ в Боготе Талахадзе в рывке взял вес в 215 кг, в толчке – 251 кг, набрав в сумме 466 кг. Этого хватило, чтобы выиграть золото. Помимо титула, сильнейший тяжелоатлет мира также завоевал очки, необходимые для получения лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже. Год саблиста Сандро Базадзе Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы по фехтованию, который проходил в Турции. В финале мужского сабельного турнира Базадзе победил итальянца Луку Куратоли – 15:11. На пути к финалу он также одержал убедительную победу над трехкратным олимпийским чемпионом, венгром Аароном Шилаги (15-7). Для Базадзе это первая победа на чемпионате Европе. За всю свою карьеру 28-летний саблист, который является лидером сборной Грузии по фехтованию, трижды зарабатывал бронзу континентального первенства. Но это не последнее достижение Базадзе в 2022 году. Он выиграл Кубок мира и стал бронзовым призером ЧМ. Тренерский штаб сборной Грузии надеется, что 2024 году на Олимпийских играх во Франции он завоюет золотую медаль. Благодаря Базадзе 2022 год стал историческим для грузинского фехтования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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