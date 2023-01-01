Спортивные итоги года: чем запомнился 2022-й год грузинским болельщикам?
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Турция
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Спортивный мир Грузии в 2022 году был весьма продуктивным и многообещающим. Рассказываем о блестящих победах грузинского спорта подробнее
Одним из центральных спортивных событий начала зимы 2022 года стали XXIV Олимпийские зимние игры, которые стартовали в Пекине 4 февраля. Грузию на играх представляли 10 спортсменов в трех видах спорта. Для сравнения, на предыдущей Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане их было всего четверо.
На церемонии открытия флаг Грузии доверили нести фигуристу Морису Квителашвили и горнолыжнице Нино Циклаури. Впервые Грузию на соревнованиях представили фигуристы во всех дисциплинах.
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили (Грузия) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекин
Морис Квителашвили (Грузия) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекин
© photo: Sputnik / Alexey Filippov/
В одиночных выступлениях блистали Морис Квителашвили и Анастасия Губанова, в танцах на льду Мария Казакова и Георгий Ревия, а за победу в спортивном катании боролись Карина Сафина и Лука Берулава. В итоге, в танцах на льду Грузия стала 19-ой, в спортивyых танцах на девятом месте, Морис Квителашвили вошел в десятку лучших, а Анастасия Губанова стала 11-й.
Слезы и радость Евробаскета 2022
Впервые в истории Грузии Тбилиси вместе с тремя европейскими городами принял чемпионат Европы по баскетболу. "Евробаскет-2022" официально стартовал 1 сентября. Игры группы А, в которых принимали участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии, прошли на "Тбилиси Арене".
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Турция
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Турция
© photo: Sputnik / Stringer
Сборная Грузии проиграла четыре матча из пяти на групповой стадии Евробаскета и не смогла выйти в плей-офф. Одолели грузинские баскетболисты лишь команду Турции – 88:83. Десять тысяч болельщиков наблюдали за игрой с трибун.
Новый рекорд сборной Грузии по футболу
Национальная команда под руководством француза Вилли Саньоля установила новый рекорд - 11-матчевая беспроигрышная серия! В 11 встречах сборная одержала девять побед и две игры завершились вничью. Проиграла грузинская сборная команде Марокко в товарищеcком матче перед началом ЧМ в Катаре – 0:3.
© Lasha KuprashviliСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу
© Lasha Kuprashvili
Кроме того, в 2022 году национальная команда без проигрышей выступила в Лиге наций, досрочно обеспечив себе выход из группы и перебралась из С в В дивизион. Грузинские футболисты набрали 16 очков – пять побед и одна ничья.
У сборной Грузии два шанса попасть на ЧЕ: либо из отборочного этапа, либо благодаря стыковым матчам в рамках Лиги наций. Право на участие в стыковых матчах будет предоставлено двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.
На шаг ближе к Кубку шести наций
Историческая победа сборной Грузии по регби над командой Уэльса. В последнем тестовом матче ноября "лелос" обыграли на выезде валлийцев со счетом 13:12. Это уже вторая победа грузин над командой, выступающей в Кубке шести наций, 10 июля "борджгалоснеби" выиграли тест – матч у национальной команды Италии.
В регбийных кругах все чаще слышно мнение, что сборная Грузии должна присоединиться к Кубку шести наций и стать седьмой национальной командой.
Предшественник турнира Кубка шести наций был учрежден в 1882 году. Изначально в нем участвовали Англия, Шотландия, Ирландия и Уэльс, а с 1910-го добавилась Франция, сделав соревнование Кубком пяти наций. С 2000 года число участников увеличилось до шести, к ним присоединилась Италия. Ходят разговоры о присоединении Грузии к Кубку.
Грузинские регбисты в 2022 году порадовали еще одним успехом. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби грузинская франшиза "Черный лев" второй раз подряд стала победителем турнира и отстояла титул. А в полуфинале "Блэк Лайон" разгромил испанскую "Кастилья и Леон Иберианс" 41:9.
Шестое золото ЧМ Лаши Талахадзе
Под конец года в очередной раз доказал свою недосягаемость двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе. Грузинский тяжелоатлет в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира в весовой категории +109 кг.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛаша Талахадзе (Грузия), завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг среди мужчин на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
Лаша Талахадзе (Грузия), завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг среди мужчин на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
На ЧМ в Боготе Талахадзе в рывке взял вес в 215 кг, в толчке – 251 кг, набрав в сумме 466 кг. Этого хватило, чтобы выиграть золото.
Помимо титула, сильнейший тяжелоатлет мира также завоевал очки, необходимые для получения лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже.
Год саблиста Сандро Базадзе
Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы по фехтованию, который проходил в Турции.
В финале мужского сабельного турнира Базадзе победил итальянца Луку Куратоли – 15:11. На пути к финалу он также одержал убедительную победу над трехкратным олимпийским чемпионом, венгром Аароном Шилаги (15-7).
© photo: Sputnik / Denis AslanovСаблист Сандро Базадзе
Саблист Сандро Базадзе
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Для Базадзе это первая победа на чемпионате Европе. За всю свою карьеру 28-летний саблист, который является лидером сборной Грузии по фехтованию, трижды зарабатывал бронзу континентального первенства.
Но это не последнее достижение Базадзе в 2022 году. Он выиграл Кубок мира и стал бронзовым призером ЧМ. Тренерский штаб сборной Грузии надеется, что 2024 году на Олимпийских играх во Франции он завоюет золотую медаль.
Благодаря Базадзе 2022 год стал историческим для грузинского фехтования.